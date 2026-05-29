“No podrá escaparse de la justicia”: presidente de Bolivia dijo que Evo Morales “tiene los días contados”

Rodrigo Paz reiteró que las protestas y cortes de carreteras que han sumido en una crisis al país altiplánico son organizados por grupos influidos por el exmandatario.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró este viernes que el exmandatario Evo Morales “tiene los días contados” y que “no podrá escaparse de la justicia”.

El jefe de Estado altiplánico manifestó que el expresidente “está oculto en el Chapare, no duerme bien, tiene una serie de equipos de respaldo e información que lo mueven de un lado a otro, pero en cualquier momento ese equipo fallará y no podrá escaparse a la justicia“.

Durante la entrevista que le concedió al canal argentino A24, Paz dijo que Evo Morales “en su conciencia sabe que sus días están contados, que tarde o temprano tendrá que ir a la justicia“, a raíz del caso de trata de personas por el que existe una orden de detención en su contra.

Paz culpó a Evo Morales de la crisis en Bolivia

Rodrigo Paz también ratificó su visión de que las protestas y cortes de carreteras que han sumido en una crisis a Bolivia son organizados por grupos influidos por Evo Morales, e indicó que su prioridad es que no haya “un muerto más por culpa de él”.

“Es un delirante del poder y le tiene miedo hasta a su propia sombra. Cuando Evo camina, ve sombra al lado y cree que es conspiración, y es su propia sombra. Y está en sí mismo su autodestrucción porque la ansiedad del poder hará la destrucción de su organización, pero está claro que tiene un poderoso respaldo financiero y le está haciendo un daño a Bolivia de forma extraordinaria“, manifestó el presidente.

Aseveró además que en la zona en la que se refugia el exmandatario “hay un gran margen de producción de hoja de coca que va al narcotráfico y de ahí salen recursos para estas movilizaciones“.

Frente a las peticiones para que abandone su cargo, Paz lo descartó y señaló que “hay gente que tiene justas demandas, hay que ser muy claros, pero detrás de esas demandas ha entrado toda esta fuerza económica del Chapare y que ha distorsionado todo este ciclo de demandas y eso es con intento de golpe. Evidentemente que han fracasado“.

“Son cinco años de Constitución, que es lo que debo cumplir”, concluyó el mandatario boliviano.