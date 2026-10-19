Cuánto le costará a Musk cumplir su oferta de regalarle una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos

El magnate aseveró no se tratará del único obsequio que realizará, pues adelantó que “este será el primero de muchos”.

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El hombre más rico del mundo, Elon Musk, aseguró este lunes que el próximo año le regalará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, lo que equivale a un monto multimillonario.

“El año que viene regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos“, posteó en una publicación que ancló en su cuenta en la red social X

De acuerdo con lo manifestado por el magnate, no se tratará del único obsequio que realizará, pues adelantó que “este será el primero de muchos“.

Cuánto le costará Musk regalar una acción de SpaceX a cada niño

En todo caso, Elon Musk no proporcionó mayores detalles de cómo pretende hacer llegar una acción de SpaceX a cada niño estadounidense, o si para hacerlo utilizaría acciones propias o compraría títulos en el mercado.

Según las actuales estimaciones, en el país norteamericano viven en la actualidad alrededor de 73 millones de menores de 18 años.

De esta forma, y con el precio de cierre de cada acción de la compañía este viernes en poco más de 146 dólares, la operación le significaría al empresario desprenderse de títulos por alrededor de 10.500 millones de dólares.

Los datos del mercado apuntan a que Elon Musk controla en la actualidad un total de 6.420 millones de acciones de SpaceX, equivalentes al 48,4% del total.

Los analistas indican que la promesa del multimillonario se enmarca en una nueva relación entre la empresa y potenciales accionistas individuales en Estados Unidos.