Qué se sabe de Lana Nusseibeh, la nueva candidata a la ONU que aboga por un liderato más activo

“Me postulo para secretaria general porque creo que este es un momento para actuar con mayor urgencia”, dijo la actual ministra de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos.

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Emiratos Árabes Unidos (EAU) nominó a su ministra de Estado de Asuntos Exteriores, Lana Nusseibeh, como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas (ONU) para suceder a António Guterres.

El presidente de EAU, Mohamed bin Zayed, presentó la nominación a través de una carta dirigida a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En sus primeras declaraciones tras aceptar la postulación, Nusseibeh defendió la necesidad de un liderazgo más urgente y activo en el organismo internacional.

“Me postulo para secretaria general porque creo que este es un momento para actuar con mayor urgencia: actuar antes, unir a las personas a pesar de las diferencias y avanzar el trabajo hasta que produzca resultados concretos“, expuso la candidata emiratí en su cuenta de X.

De acuerdo con fuentes cercanas a Mohamed bin Zayed, el mandatario espera que la postulación de Lana Nusseibeh rompa el punto muerto en que se encuentra la votación para elegir al próximo secretario general de la ONU.

Hasta la fecha, la costarricense Rebeca Grynspan lidera las preferencias, con la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi más atrás, mientras que la chilena Michelle Bachelet decidió retirar su candidatura luego de las primeras tres votaciones informales.

Lo que se sabe de Lana Nusseibeh, la nueva candidata a la ONU

La actual ministra de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos buscaría aprovechar la condición de aliado estratégico de Estados Unidos para obtener la aprobación de la administración de Donald Trump.

Pero también desea recurrir al sólido vínculo comercial que mantiene con China para que el régimen de Xi Jinping también respalde su postulación.

De acuerdo con quienes impulsan su candidatura, además juega a su favor el que posee una amplia experiencia en la ONU, dado que se desempeñó como representante permanente del país árabe ante el organismo entre 2013 y 2024.

Durante ese periodo, ocupó los cargos de vicepresidenta de la Asamblea General y presidenta del Consejo Ejecutivo de ONU Mujeres.

También copresidió los procesos de revitalización de la Asamblea General y de reforma del Consejo de Seguridad, y presidió el Consejo de Seguridad en dos ocasiones durante el mandato de EAU (2022-2023).