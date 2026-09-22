Kast debuta ante la ONU con dura crítica: “Esta organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos”

El mandatario sostuvo que “no es posible mantener vigente el orden mundial del año 1945 en un mundo del 2026”. A nivel local, hizo un repaso por sus seis meses de Gobierno y destacó que “Chile está de vuelta”.

El Presidente José Antonio Kast hizo esta tarde su debut ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. En su discurso, el mandatario hizo una dura crítica a este organismo multilateral y por otra parte, enfatizó que mediante las reformas que ha llevado a cabo “Chile está de vuelta”.

“Naciones Unidas tiene un rol que jugar y lo tiene que hacer con el carácter y la energía que hasta hoy no ha mostrado. Estimados delegados, y aquí llego a lo más incómodo que vine a manifestar, esta organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos“, sostuvo.

A juicio del mandatario, este diagnóstico no responde “solamente a un problema de liderazgo, presente o futuro, sino también un problema de acción. Naciones Unidas durante las últimas décadas y por distintos motivos no ha sido parte de la solución a estos problemas. No es posible mantener vigente el orden mundial del año 1945 en un mundo del 2026. Se ha construido una arquitectura que delibera en exceso y ejecuta con lentitud. Un Consejo de Seguridad que refleja el escenario político de 1945 y no la realidad de 2026. Una burocracia que crece hacia adentro, al igual que en muchos países”.

En ese sentido, el jefe de Estado aseveró que hay “una proliferación de agendas que, por muy nobles que parezcan, han terminado por desplazar aquello que ésta organización se comprometió a hacer en su Carta fundacional: mantener la paz, proteger la vida y defender la libertad de los pueblos”.

No obstante, Kast reafirmó que “Chile cree en Naciones Unidas” y delineó una ruta para que el organismo cumpla con su mandato. “Primero reducir la burocracia y concentrar el presupuesto donde hay vidas en juego; segundo, suspender las agendas que no son prioritarias, para devolver el foco a las que sí lo son; tercer reformar el Consejo de Seguridad, no como gesto simbólico, sino como condición para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas”, propuso.

Adicionalmente, mencionó la intención de Chile para que Valparaíso sea sede de la secretaría ejecutiva del Acuerdo de Alta Mar (BBNJ). “Esta postulación, concita genuinamente, un acuerdo nacional entre los distintos sectores. Ese es exactamente el multilateralismo en que creemos: concreto, ambicioso y capaz de mostrar resultados (…) Mientras discutimos cómo modernizar instituciones creadas en 1945, está apareciendo la tecnología más poderosa que la humanidad haya construido, y no la está gobernando nadie. La inteligencia artificial no es solo un asunto técnico que podamos delegar en los expertos. Es un desafío ético y es también una cuestión geopolítica”, añadió Kast.

“Chile está de vuelta”

El mandatario inició su alocución recordando que hace 74 años uno de sus antecesores, Jorge Alessandri, también expuso sobre Chile en la misma sede. Sin embargo, planteó que mucho ha cambiado desde entonces y que pese a que Chile “fue un caso de éxito” en los 90 y a principios de los 2000, el país “se estancó” y “tomó malas decisiones”.

“Se impulsaron políticas públicas que aumentaron los impuestos, las regulaciones y los obstáculos para emprender. También pasamos por un momento muy duro, en octubre de 2019. Chile se quebró y se instaló en nuestras calles, por meses, un estallido de violencia, donde reinó el caos y se impuso el desorden. Todo lo anterior, trajo consecuencias. La inversión se marchó. El empleo se estancó. La violencia homicida escaló a niveles que Chile no conocía en su historia moderna, por el avance del crimen organizado”, añadió Kast.

A renglón seguido, aseguró que “Chile está de vuelta” y que en estos seis meses desde su llegada al Gobierno, se redujo la burocracia y aumentó la competitividad del país. También, sostuvo que disminuyó la tasa de homicidios y que los ingresos irregulares han bajado un 86%. En materia económica, destacó la aprobación de la megarreforma y las solicitudes de inversión que han ingresado.

“Si bien la economía aún no despega y el desempleo, que angustia a miles de familias, se mantiene alto, el cambio va a llegar. Los resultados tardan, pero las reformas que estructuran el futuro ya están en marcha”, acotó.