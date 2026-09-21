Claudia Sheinbaum: “No me arrepiento que México haya apoyado a Michelle Bachelet”

Sheinbaum expresó que “es triste” que Bachelet no lograra los apoyos necesarios para buscar ser la reemplazante de António Guterres, pero le “parece muy bien que haya competido”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reivindicó el apoyo entregado a Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, luego que la otrora mandataria chilena decidiera deponer su candidatura.

“No me arrepiento lo más mínimo de que México la haya apoyado. Bachelet es una mujer de muchos principios”, declaró la jefa de Estado en su habitual conferencia de prensa.

La otrora presidenta de Chile se valió de las Ver esta publicación en Instagram para informar la bajada de su candidatura a la ONU, indicando que “no me arrepiento de haber asumido este gran desafío. Ayudamos a posicionar en la agenda global la convicción de que la próxima persona a cargo de la Secretaría General debe ser una mujer de América Latina: alguien verdaderamente independiente, leal a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y dispuesta a defenderlos con firmeza ante todos los Estados, sin importar su tamaño o poder”.

Ante estas palabras, Sheinbaum expresó que “es triste” que Bachelet no lograra los apoyos necesarios para buscar ser la reemplazante de António Guterres, pero le “parece muy bien que haya competido”.

“Entonces, nuestro reconocimiento a Michelle Bachelet, es una mujer extraordinaria”, puntualizó.

Consultada sobre el próximo apoyo de México ante la caída de Bachelet, Claudia Sheinbaum aseveró que “ya veremos en su momento (…) hacia dónde se dirigirá el voto de México”.