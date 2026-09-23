El confrontacional estreno de Kast en la Asamblea General de Naciones Unidas

Ante la mirada de la Asamblea, el presidente afirmó que la ONU “no ha estado a la altura” y reconoció el estancamiento del país debido a “malas decisiones” y al estallido de 2019. Horas después, la Cancillería anunció la adhesión al Escudo de las Américas, lo que generó reparos en la oposición, incluidos los timoneles del PPD y la DC que integraban la comitiva.

“Aquí llego a lo más incómodo que vine a manifestar”. Con esa advertencia, el presidente José Antonio Kast afirmó ante la Asamblea General que la ONU “no ha estado a la altura” de los desafíos actuales del multilateralismo. Fue el momento más comentado de un discurso de 18 minutos en el que también revisó el pasado reciente y la actualidad de Chile, y anunció el “regreso” del país.

En su intervención —que se dio en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General— Kast también abordó el combate al crimen organizado transnacional, el fin de las guerras y el funcionamiento del organismo.

La primera parte estuvo dedicada al país. El mandatario recordó las palabras de Jorge Alessandri en ese mismo foro y repasó la trayectoria de Chile, desde su etapa como modelo de éxito en los años 90 hasta el estallido social de 2019.

Aseguró que en octubre de ese año Chile se “quebró” y que se instaló en las calles un estallido de violencia. Vinculó ese episodio con la salida de inversión, el estancamiento del empleo y el alza de la violencia homicida. Antes, había sostenido que el país se estancó por el aumento de impuestos, regulaciones y obstáculos para emprender.

Sin embargo, el mandatario destacó que “Chile está de vuelta”, afirmando que en seis meses de mandato está “ordenando la casa”.

Para respaldarlo, el jefe de Estado aseguró que bajó la tasa de homicidios y que los ingresos irregulares cayeron un 86%. También dijo que en ese período ingresaron al Sistema de Evaluación Ambiental solicitudes de inversión por más de US$44 mil millones.

Sobre Naciones Unidas, el presidente —además de decir que la organización “no ha estado altura” de ciertos desafíos— criticó una proliferación de agendas que, a su juicio, desplazaron el mandato original de la carta fundadora. En esa línea, pidió suspender las agendas no prioritarias y reformar el Consejo de Seguridad.

El contraste fue el llamado de Kast a la unidad al decir que, más allá de las diferencias entre derechas e izquierdas, une la voluntad de que Chile vuelva a crecer y sea seguro. Sobre Venezuela, planteó que Chile no desconocerá el cambio en ese país ni se alineará incondicionalmente con él, pero ofreció acompañamiento.

Chile se une al Escudo de Las Américas de Trump

Después de su intervención, Kast participó como observador en el encuentro del Escudo de Las Américas. La reunión fue encabezada por Donald Trump, junto al vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, y en ella se concretó el ingreso de Perú como miembro.

En la cita, Trump celebró lo que describió como “un gran cambio hacia la derecha” en la región. También se atribuyó éxitos electorales al decir que todos los candidatos a los que ha respaldado han ganado. Además, pidió a los países del Escudo designar a los “narcoterroristas” como amenazas comunes y sancionar a las 24 organizaciones que Estados Unidos califica como terroristas.

Horas después llegó el anuncio. Según el comunicado oficial, Chile decidió adherir a la iniciativa, descrita como un marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos contra el crimen organizado transnacional.

La Cancillería mencionó como beneficios el acceso a información, sistemas de análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI, y mejor coordinación fronteriza.Hasta la semana pasada, el propio Gobierno había dicho que Chile mantendría su condición de observador.

Desde Nueva York, Kast acotó el alcance de la decisión. Precisó que Chile adhiere a una coordinación entre 15 países, pero que no existe un tratado que comprometa la soberanía ni la institucionalidad nacional. Y agregó que en la reunión no se discutió la posibilidad de intervenciones de algún país para perseguir al crimen organizado ni tampoco de operaciones militares extranjeras.

La confirmación abrió un flanco inmediato con la oposición. El presidente del PPD, Raúl Soto (PPD) adrvitió que Kast “debe tomar decisiones con estatura de Estado, como jefe de Estado y no como jefe de coalición política”, aludiendo a la cercanía con Trump.

Ya confirmada la decisión, el Partido Socialista dio a conocer una declaración pública de rechazo en que calificó la incorporación como “una pésima señal para nuestra política exterior” y describió el Escudo como “una alianza de seguridad con una dimensión militar y operativa”.

En esa línea, el PS acusó al Gobierno de haber “cedido ante las presiones provenientes de Washington” y exigió que cualquier acuerdo que comprometa materias propias de un tratado sea “sometido al conocimiento y aprobación del Congreso Nacional”.

“La cooperación internacional es necesaria. La soberanía de Chile no se negocia”, cerró la declaración socialista.

En la misma línea, el diputado Ignacio Achurra (FA) sostuvo que la decisión “debió haber sido consultada con el Congreso”, mientras que su compañero de bancada Jorge Brito pidió al Gobierno explicar al país y al Parlamento los compromisos asumidos.

Por lo pronto, la gira del mandatario continúa con una reunión con el secretario general António Guterres, la cita de jefes de Estado del Compromiso de Santiago y un evento sobre biodiversidad marina en el que Valparaíso postula como sede.

El jueves, Kast se reunirá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco del reestablecimiento de las relaciones consulares entre Chile y el país Caribeño.