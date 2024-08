Quién es el diputado argentino detenido por pedofilia tras pasar varios días prófugo

30 de Agosto de 2024

Luego de huir de la policía durante seis días, el diputado argentino Germán Kiczka y su hermano Sebastián fueron capturados y ahora enfrentarán a la justicia trasandina.

Este viernes 30 de agosto fue puesto a disposición de los tribunales trasandinos el diputado argentino Germán Kiczka, acusado de tenencia y distribución de material vinculado a la pedofilia, y quien fue detenido luego de permanecer varios días prófugo.

Junto al diputado provincial de Misiones, hoy también enfrentará a la justicia trasandina su hermano, Sebastián Kiczka, acusado en la misma causa y por el mismo delito, quien fue detenido el miércoles luego de que intentara escapar de la policía.

De acuerdo a lo informado por la prensa trasandina, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Corrientes confirmó que la policía local “detuvo a Germán Kiczka en la localidad de Loreto, y próximamente será puesto a disposición de la Policía de la provincia de Misiones“.

Tras confirmarse la captura del diputado que permanecía prófugo, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, se congratuló con la noticia y en su cuenta de X posteó: “Diputado pedófilo adentro. Me lo comunicó el Gobernador de Corrientes, a quien le transmití mis felicitaciones por el excelente trabajo“.

Quién es el diputado argentino acusado de pedofilia

Germán Kiczka, de 44 años, es un diputado provincial de Misiones, en el norte de Argentina, quien fue desaforado luego que se diera a la fuga tras ser acusado de pedofilia.

Según se informó al otro lado de la cordillera, Kiczka es licenciado en Relaciones Internacionales y tenía en Youtube un canal junto a su hermano y su padre, llamado La Magia del Tío Germán, en el que mostraban trucos de magia y juegos para niños.

La captura de Germán Kiczka se produjo seis días después que se diera a la fuga junto a su hermano, luego que a inicios de agosto la policía argentina encontró en dispositivos electrónicos de ambos material de pornografía, abuso infantil y zoofilia.

La operación policial denominada Guardianes Digitales por la Niñez se inició tras una denuncia reazlizada por la ONG The International Centre for Missing and Exploited Children, que tiene su sede en Estados Unidos.