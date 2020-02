Kramer lidera: CNTV ha recibido más de 100 denuncias en contra del Festival de Viña

El Festival de Viña 2020 ha sido objeto de críticas por parte de los televidentes: al 26 de febrero, terminada la tercera noche del certamen, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ya había recibido 102 denuncias en contra de las rutinas y shows que fueron transmitidos desde la Quinta Vergara

Según informaron desde el CNTV a EL DÍNAMO, la mayoría de las denuncias (65) apuntaron a Stefan Kramer, acusándolo de que “promueve violencia, apología a primera línea y terrorismo”.

La rutina del imitador en Viña 2020 circuló de manera cronológica por el estallido social, desde el 18 de octubre en adelante. En un momento se refirió a la “primera línea” como los que permiten “que el resto se manifieste” y subió al escenario a distintos íconos de las protestas: el Sensual Spiderman, Baila Pikachu, Pareman, Nalcaman, entre otros.

Pero no sólo Kramer generó críticas. La cantante y compositora chilena Mon Laferte ya ha recibido 8 denuncias en el CNTV porque según los denunciantes “denigra a Carabineros, llama a alterar el orden público y hace apología a la violencia”.

Durante su show, la cantante se sumó a las protestas al ritmo de “el que no salta es paco”. Posteriormente, y mientras interpretaba su éxito No Te Fumes Mi Marihuana, volvió a insistir en que el público se manifestara contra la institución uniformada: “el que no salta es…”, decía la cantante, mientras el público respondía rápidamente saltando.

Esa misma noche, Javiera Contador también subió al escenario, recibiendo 3 denuncias contra su rutina de humor por “incitar al odio, rutina vulgar, utilizar a sus niños como objeto de burla”. La también actriz logró triunfar con un espectáculo centrado en su rol de famosa y madre.

Luego vendría Francisca Valenzuela, quien tiene dos denuncias ante el CNTV por “incitar el odio”. Cabe recordar que la cantante chilena comenzó su show vestida con una chaqueta con diversas consignas sobre el estallido social, mientras, en medio del espectáculo, con su grupo de bailarines, se tapó un ojo en alusión a las personas que perdieron la vista en medio de las masivas manifestaciones.

Durante la tercera noche, Ernesto Belloni fue denunciado por una persona en contra de su personaje de Che Copete por “burdo y obsceno”, en una rutina marcada por la mención que hizo a Daniel Zamudio.

“Hoy día, gracias a ti, que diste tu vida y por respeto a la familia, te lo digo Daniel Zamudio. Gracias a ti. La ley, protege a nuestra diversidad LGTB. Yo pelié por mi dignidad, y pelié por la dignidad de mis compañeros. Y ahora me siento tan orgulloso que la diversidad esté entre nosotros, en nuestro país y en el mundo entero”, dijo en la Quinta Vergara.

El resto de las denuncias (23) que ha recibido el CNTV se refieren al Festival de Viña en general “por hacer propaganda política a través de los artistas”.