Belloni pide disculpas a familia Zamudio por incluirlo en rutina de Viña: “Creo que es un héroe que entregó su vida”

Por RT y RL / Viña del Mar 26 de Febrero de 2020

Una de las grandes sorpresas de la tercera noche de Viña 2020 fue el triunfo de Ernesto Belloni ante una Quinta Vergara que llegó, incluso, a ovacionarlo de pie con una rutina marcada por la mención que hizo a Daniel Zamudio.

Con un espectáculo de solo 40 minutos, el ex Morandé Con Compañía terminó adjudicándose las Gaviotas de Plata y Oro, completamente emocionado y agradeciendo, además, a Francisco Saavedra por el apoyo que le brindó a través de redes sociales.

Tras bajarse del escenario, el humorista conversó con la prensa, donde aprovechó de explicar el mensaje de paz que envió hace solo un par de días. En conferencia, sostuvo que “siento que estamos viviendo una revolución donde la paz es súper importante. Mi interés era llegar a la Quinta Vergara y hacer un mea culpa por mi silencio, lo había dicho anteriormente. Este mea culpa de 35 años de estar ajeno a lo que estaba sucediendo en el país. Lo logré y va con este proceso de paz, sin paz no vamos a lograr nada. Soy un convencido de que si avanzamos con paz, lo vamos a hacer”.

“Eso implica no agredirnos entre artistas. No estuve de acuerdo con que programas de farándula volvieran, porque nos estábamos enfrentando nuevamente”, agregó.

Consultado respecto a incluir a transformistas en su rutina, explicó que “yo me inicié trabajando en un espectáculo de transformismo, en un periodo complicado donde incluso a veces teníamos que trabajar a puertas cerradas. Les propuse a ellos trabajar para que su diversidad, para que su condición de gay sea respetada. Le agradecí a Pancho Saavedra en el escenario porque fue él quien me dijo “atrévete porque es necesario””.

Allí, además, aprovechó la oportunidad de disculparse con la familia de Daniel Zamudio, quien fue asesinado en 2012 en las inmediaciones del Parque San Borja por su condición sexual. “En esta lucha por conseguir este apoyo pro diversidad, lo logramos. Aprovecho… mencioné a Daniel Zamudio y quiero ofrecer mis disculpas a la familia por hacerlo, pero creo que es un héroe que entregó su vida y lo quise destacar esta noche”.

Por último, sobre las Gaviotas que le entregó el público en la Quinta Vergara, Belloni asumió que “son un premio a que mostramos que hay un cambio, que este cambio no fue una postura para el Festival, sino un cambio radical que hay que hacer”.

“Reconozco que vengo de un humor frívolo, donde todos disfrutábamos -tíos, papás, abuelos- del humor frívolo, que usábamos a las mujeres. En lo personal quería hacer un cambio y quería representarlo. El humor con la mujer ya no va, es inaceptable lo que hacíamos antes y hay que estar con el humor que vamos a hacer ahora”, afirmó.

En ese sentido, manifestó que “lo entendió la gente y me llena que las mujeres entendieran de este cambio. Nací y crecí en una sociedad machista y para nosotros era normal. Ahora hay un cambio y esto lo vio Chile y el mundo. Vieron que hay un cambio del tipo que era el icono del machismo”.

Sobre esto, su experiencia en el Festival de Iquique hace unas semanas influenció: “Fue un aviso que me dio la gente, de que algo estaba haciendo mal y eso se arregló. No va a volver más. Por eso no tengo resentimientos con Iquique”.

La rutina de Ernesto Belloni en Viña 2020 se convirtió en lo más visto de la tercera noche, alcanzando un peak de 51 puntos y un promedio de 47,9 unidades.