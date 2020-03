Oposición analiza reactivar acusación contra Gonzalo Blumel por actuar de Carabineros

Diputados de oposición se mostraron dispuestos a analizar una eventual acusación constitucional contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de los últimos hechos protagonizados por Carabineros, que involucran su inacción frente a las agresiones de adherentes del “Rechazo” a transeúntes y la golpiza contra un hombre de 69 años.

Y es que el jefe de la bancada DC, Gabriel Ascencio, declaró a Emol que está dispuesto a apoyar el libelo a título personal, señalando que “el descontrol de Carabineros, el que no tenga mando, hace que el desgobierno que tenemos sea más peligroso aún. Alguien me preguntaba qué es lo que pone en peligro la democracia y yo creo que es este mal Gobierno que tiene un ministro del Interior inexistente y que tiene a la fuerzas del orden como fuera de sí, actuando en contra de los ciudadanos. No es solamente por lo de ayer, por la brutalidad de la represión en contra de un ciudadano, todos los días hay hechos de carabineros donde la represión, donde la violencia, son definitivamente actos de infracción a los Derechos Humanos”, planteó.

“Tengo la impresión de que a estas alturas no tiene sentido que el ministro Blumel siga siendo el ministro del Interior. El ministro no manda, no entrega instrucciones, el ministro no coordina, el ministro pide informes que luego nunca se lo responden. No solamente resulta que el problema es Piñera sino que ahora también su ministro del Interior”, expresó.

Por su parte, su par del PPD Ricardo Celis indicó que en la colectividad está en proceso de “reflexión”, señalando que “para la presentación de una acusación constitucional deben existir tres elementos: los argumentos jurídicos; fuerza política; y la oportunidad. Y frente a los últimos hechos parece que el gobierno y Carabineros están haciendo muchos esfuerzos para que se vayan sumando más argumentos para aquello. No tenemos una decisión tomada, estamos en reflexión en ese sentido, pero esto va cambiando día a día. Creemos que hoy día no están absolutamente todas las condiciones, pero esto va cambiando rápidamente y estamos reflexionando en aquello”.

Una visión similar tiene el PS, el cual a través de Luis Rocafful, planteó que Blumel “no ha estado a la altura y hoy día corresponde evaluar si va haber una acusación constitucional contra él o no”, indicando que “es lo mismo o peor que Chadwick”.

Consultado sobre el cambio de postura de su partido que hace unos días pareció más lejano a esta posibilidad, el diputado señaló que “no hemos tomado distancia, en un momento dado se tenía que evaluar, (pero) hoy los hecho son distintos, los hechos han cambiado, a la luz de lo que ha sucedido por supuesto tenemos que evaluar nuevamente”.

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, fue más allá y argumentó que “se deben determinar las responsabilidades políticas, pero de una vez por todas hablar y hacer las reformas necesarias a carabineros para que su accionar sea distinto y más acorde a una sociedad democrática que creo que todos queremos construir”.

Estas posturas fueron celebradas por la diputada Catalina Pérez, presidenta de RD, principales impulsores de la acusación contra Gonzalo Blumel, quien aseguró “estamos reuniendo los antecedentes, estamos sosteniendo conversaciones, pero creemos que es importante que las otras fuerzas de oposición se manifiesten. Me alegra muchísimo que otras fuerzas de oposición estén comprendiendo la importancia de tomar acciones concretas”.

Una visión diametralmente opuesta tiene el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien planteó que “¿vamos a felicitar y vamos a pedir que se mantenga en el cargo al general director y al ministro cada vez que haya un buen procedimiento de Carabineros, y por otro lado vamos a pedir la salida cada vez que haya un mal procedimiento? Yo creo que no es lo que corresponde, no hay una conducta institucional de parte de Carabineros de Chile de agredir a los manifestantes y si hay conductas individuales dentro del marco del Estado de derecho, es Carabineros el que hace también las denuncias y si el ministro cumple su labro como tal, no veo que haya antecedentes para una acusación constitucional”.