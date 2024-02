Desde el Banco de Talca hasta la acusación constitucional de 15 horas: los líos jurídicos que debió enfrentar Sebastián Piñera

7 de Febrero de 2024

El ex presidente enfrentó numerosas querellas criminales, recursos de protección y acusaciones durante su carrera empresarial y política.

La carrera empresarial y política del fallecido ex presidente Sebastián Piñera Echenique estuvo marcada por numerosos procesos jurídicos, algunos por acciones y decisiones que bordeaban lo legal y otros en los que tuvo que enfrentar enjuiciamientos políticos durante sus dos gobiernos.

Banco de Talca

El primero de los procesos judiciales que enfrentó Sebastián Piñera tiene relación con el Banco de Talca.

En 1978, Sebastián Piñera llegó a trabajar a dicha institución financiera como asesor por recomendación de Carlos Icaza Silva, sobrino del cardenal Raúl Silva Henríquez. Esto con el fin de que se hiciera cargo, junto a otros profesionales, del plan de salvataje exigido por la autoridad supervisora de los bancos de la época.

Luego, en mayo de 1979, Piñera asumió como gerente general de la entidad maulina. En noviembre de 1981, el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, encontrándose con cesación de pagos y obligaciones vencidas a favor del Banco Central por alrededor de US$38 millones.

En 1982, a Sebastián Piñera se le imputó la calidad de autor de dos infracciones a la Ley General de Bancos. Específicamente al articulo 26 y 26 bis.

El primero sanciona a los directores y gerentes de bancos y garantes de una institución financiera que, entre otras conductas, incurran en simular la situación de la entidad.

El segundo artículo sanciona a los directores, gerentes, funcionarios, empleados o auditores externos de instituciones financieras que, con el fin de dificultar o eludir la fiscalización, alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento.

Miguel Calaf y Alberto Danioni, controladores del 65% del Banco de Talca, declararon en su momento que los estados de situación de la casa bancaria fueron elaborados por el propio Sebastián Piñera.

Calaf aseguró que el ex presidente “había insinuado que formara empresas de papel para mejorar la imagen del banco, con el objeto de traspasar a estas las deudas incobrables para que fueran castigadas, esto es extinguidas por la superioridad del banco”.

“Debo reconocer que por sugerencia del gerente del Banco de Talca, Sebastián Piñera, Eduardo Barbé gestionó la creación de cuatro empresas agrícolas para traspasar a ellas las deudas incobrables”, dijo Danioni.

Declarado reo

“Abandonó el domicilio y ni siquiera se despidió de mí”, dijo Cecilia Morel a la policía en agosto de 1982 cuando llegaron hasta su casa en busca de Sebastián Piñera.

La aprehensión fue ordenada por el entonces ministro de la Corte de Apelaciones, Luis Correa Bulo, quien declaró reo a Piñera y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos.

Este hecho persiguió a Sebastián Piñera durante toda su carrera política.

“No lo declararon reo por lindo y ha estado metido en un montón de problemas que siempre le echa la culpa a uno más chico”, le dijo Manuel José Ossandón a Piñera en el debate presidencial de las primarias de Chile Vamos en 2017.

Años más tarde, la ex ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, admitió que intervino para evitar que Sebastián Piñera fuera procesado por la quiebra del Banco de Talca.

Tarjetas de crédito y el Kiotazo de Ricardo Claro

En marzo de 1978, Sebastián Piñera ingresó como socio a la empresa de asesorías financieras y evaluación de proyectos Ingeniería Financiera y Comercial Ltda., Infinco, constituida legalmente por Carlos Massad Abud. Allí, Piñera creó la Sociedad de Tarjetas de Créditos Bancarias, Bancard S.A.

Si bien existen diversas teorías sobre cómo llegaron las tarjetas de crédito hasta Chile, varias apuntan a que Piñera fue el gestor del dinero plástico.

Una de estas teorías dice que el empresario Ricardo Claro Valdés habría enviado a Sebastián Piñera a Estados Unidos a conocer los detalles del manejo de este instrumento en ese país y que, a su regreso, el ex presidente habría usado la información para su propio beneficio.

La leyenda urbana continua e indica que, a causa de ese engaño, Claro tomó venganza destruyendo la primera candidatura a La Moneda del ingeniero comercial al dar a conocer a través de Megavisión una conversación telefónica entre el mismo Piñera y su amigo Pedro Pablo Díaz, que buscaba perjudicar a Evelyn Matthei.

Este hecho es mediáticamente conocido como el Kiotazo o Piñeragate.

Acciones judiciales tras el estallido social y la pandemia

Entre noviembre de 2019 y febrero de 2021, el fallecido ex presidente Sebastián Piñera fue objeto de diversas querellas criminales, recursos de protección y denuncias colectivas por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estadillo social y la pandemia.

El 16 de diciembre de 2019, el senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Alejandro Navarro (PRO), presentó una querella contra Piñera ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por eventuales responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

En enero de 2020, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por Revolución Democrática (RD) en contra del ex presidente Piñera, ya que sería, en parte, responsable de “homicidios, torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales, violaciones, privación de libertad arbitraria, detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales, privación de libertad física y mutilación de ojos”, según el escrito.

Ese mismo año, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), presentó en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal contra el ex presidente Sebastián Piñera y el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por la eventual responsabilidad en las muertes por coronavirus que habían ocurrido en su comuna.

En marzo de 2021, un grupo de comunidades mapuche presentó una querella en su contra por genocidio, al sindicarlo como responsable de la violencia que se vivía en La Araucanía y la Provincia de Arauco.

El ex presidente debió responder además por el funeral de su tío y ex arzobispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera, al participar de una ceremonia fúnebre que no habría respetado las medidas de aislamiento social y las restricciones impuestas por el Ministerio de Salud.

Durante la pandemia, el ex presidente tuvo diferentes acciones que pasaban por alto las indicaciones sanitarias. Como el día que no respetó la cuarentena total y se bajó de su auto para tomarse fotos en Plaza Baquedano.

X (ex Twitter)

Otras acciones del mismo estilo se repitieron durante la pandemia. En 2021, el abogado Luis Mariano Rendón presentó tres querellas contra el ex mandatario: una por pasear sin mascarilla en la playa de Cachagua, por sacarse la mascarilla en un acto en Los Andes y por también sacarse la mascarilla durante la ceremonia de la primera vacunación contra el coronavirus en la comuna de Futrono, en la Región de Los Lagos.

Acusación constitucional contra Piñera

En noviembre de 2021, el ex presidente Sebastián Piñera fue acusado constitucionalmente tras conocerse los Pandora Papers relacionados con la compraventa del proyecto minero Dominga de parte de la familia Piñera Morel a Carlos Délano.

Este hecho pasó a la historia luego de que el diputado Jaime Naranjo (PS) leyera un texto de más de 1.300 páginas durante más de 15 horas para que el entonces diputado, Giorgio Jackson (RD), lograra llegar al Congreso en Valparaíso, luego de cumplir su cuarentena en Santiago por ser contacto estrecho, y alcanzar los votos necesarios para aprobar la acusación en la Cámara Baja.

Pese a los esfuerzo de la oposición, la acusación fue rechazada en la cámara del Senado.