19 de Febrero de 2024

La hora de Andrés Chadwick

La familia Piñera Morel no dudó en traspasar el legado del ex presidente a Andrés Chadwick, lo que tiende a verse como un proceso de restauración histórica del ex presidente. Pero no es así, eso es no conocer al ex presidente y menos a Andrés Chadwick.

Por Patricio Gajardo

