Por qué los ex ministros Chadwick y Delgado no asistirán a comisión investigadora del Caso Audios

1 de Abril de 2024

Los ex ministros del Interior se excusaron de asistir a la comisión investigadora enviando sus respectivas cartas.

Los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado, anunciaron que no asistirán a la comisión especial investigadora del denominado Caso Audios, donde está vinculado Luis Hermosilla.

Así lo comunicaron esta mañana a la Cámara de Diputados, en la cual se investigan posibles vínculos entre las ex autoridades de Gobierno con el abogado, quien es imputado por supuesto cohecho a funcionarios públicos.

En este contexto, el presidente de la comisión investigadora, el diputado Daniel Manouchehri (PS), citó a Chadwick y Delgado tras las informaciones que filtró el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, a Luis Hermosilla.

“Estamos utilizando todas las herramientas de la comisión investigadora y además hemos interpuesto una querella. Hemos citado al ex ministro Chadwick para que dé cuenta de qué hacía con la información que le entregaba Hermosilla, a quién se la entregaba él, a quién buscaba proteger”, sostuvo el parlamentario.

Sumado a él, Manouchehri informó que citó a Rodrigo Delgado para indagar si había un tipo de acuerdo para nombrar a Muñoz como director de la PDI en ese momento.

Los motivos de Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado para no asistir a la comisión investigadora

La cita estaba pactada para el próximo lunes 8 de abril. Sin embargo, los ex ministros enviaron cartas presentando sus excusas para no asistir a ella.

Andrés Chadwick sostuvo que actualmente está “exclusivamente dedicado a actividades particulares, especialmente en el área académica”. De este modo, a pesar de no tener obligación para asistir, el ex secretario de Estado dijo que “le hago llegar mis excusas, pues no podré concurrir a la actividad a la que se me invita”.

El ex ministro Rodrigo Delgado, por su parte, expresó que su ausencia también se debe a motivos de agenda. “Me es imposible asistir a la comisión especial que se me invita. Dado lo anterior, me pongo a disposición para recibir un cuestionario que pueda responder por escrito con las preguntas que estimen pertinentes“, dijo.

Tras ello, el presidente de la comisión criticó la decisión de Chadwick.

“El ex ministro Chadwick ha rechazado asistir a la comisión investigadora del caso Hermosilla. Reiteraremos invitación. En su defecto, sabiendo que lo rechazará, enviaremos cuestionario”, partió diciendo.

A lo que agregó: “Aún no aclara qué hacía con la información que le pasaba Hermosilla respecto de investigaciones secretas, información entregada de manera ilegal por ex director de la PDI. ¿A quien las entregaba Chadwick? ‘Que hacía con esa información?, dijo a través de su cuenta en X.

