Dos años de Gobierno de Boric: el impacto de las reformas en las pymes

27 de Febrero de 2024

No estoy en contra de ninguna propuesta de las que se han ido aprobando, al contrario, son necesarias, pero todas juntas con fechas similares de implementación, sin duda significarán alzas de precios que aún no estamos viendo reflejados, lo cual afectará las finanzas personales de todos.

Por Aurora Sepúlveda

Aurora Sepúlveda es experta en Negocios y Finanzas y CEO de @LaContadora.cl

Durante los últimos dos años en que Gabriel Boric ha estado en el Gobierno, en el mundo pyme y finanzas personales, que es mi expertiz, no veo avances, al contrario, solo veo que para los que tenemos emprendimientos, cada vez se nos hace cuesta arriba armar equipos de trabajo con trabajadores dependientes, lo cual hace que las grandes empresas puedan seguir liderando y no da espacio a los que somos pequeñas empresas de posicionarnos en el mercado.

Dentro de estos dos años hemos visto muchas aprobaciones legislativas de las cuales aún no hemos visto el impacto final que tendremos y veremos en los precios de productos que consumimos habitualmente.

Sin ir más lejos, algunos de estos proyectos son:

1.- Aprobación para trabajar 40 horas: en mi proyecto lo implementé hace más de 10 años, ya que es una forma de trabajo que copié literalmente a mi querido SKF que fue mi último trabajo como dependiente. Me llamó bastante la atención de que sí se puede tener una empresa, crecer y salir adelante con estas horas de trabajo. Pero las empresas de producción, claramente tendrán que adecuar su proceso de cumplimiento y ver impacto de costos/producción para cumplir con la normativa.

Este proyecto ya está aprobado y desde este año comenzará la reducción de hora por jornada laboral, la que se aplicará por ley en los siguientes plazos:

2024: jornada de 44 horas semanales.

2026: jornada de 42 horas semanales.

2028: jornada de 40 horas semanales.

Y ojo, no se debe rebajar el sueldo ya que eso se debe mantener.

2.- Alza del sueldo mínimo a $500.000: esta iniciativa recién la veremos implementada en concreto y reflejado en julio de este año.

No olvidar que siempre las alzas o reajustes se verán en el sueldo base y dependiendo de la empresa y acuerdos será más la gratificación legal, todo depende si es empresa con fines de lucro, es decir, el sector privado que puede pagar este ítem de acuerdo a lo pactado por contrato laboral que puede ser adelantado de manera mensual o pagado de manera anual dependiendo de las utilidades de la empresa.

3.- IVA a las empresa de servicios: si bien este proyecto fue publicado en la presidencia del ex presidente Sebastián Piñera, la implementación se ejecutó con el presidente Gabriel Boric.

El fin de esto es que todos paguemos el 19% (IVA) para financiar principalmente la PGU, pero desde lo que a mí respecta, la idea es siempre pagar impuestos y nunca demás, sobre todo las pymes que se ven afectadas constantemente por su flujo de caja. Es aquí donde debemos evaluar lo que indica la ley para no pagar de más.

El SII implementó un salvavidas para no realizar este recargo y poder ser una empresa de servicios, quedar exentos de IVA, no realizar recargos, pero para esto, se debe acoger a una empresa de profesionales, de los cuales, los requisitos son bastante particulares y la activación de esta empresa son muy técnicos.

En mi caso lo implementé ya que era ser exenta de IVA y verme afrontada a perder mis clientes contables, ya que realizar un ajuste de un 19% a mis honorarios o absorberlos como parte de mi costo era realmente imposible y un posible quiebre en mi empresa.

4.- Dólar sigue con variaciones: por lo cual no vemos regulación, de hecho siguen tanto las especulaciones que el valor ronda aproximadamente dentro de los $900 y $1.000. ¿A quiénes afecta esto? A proyectos que importan productos, a emprendimientos importadores de productos, los que trabajamos digitalmente con distintas apps que todos los cobros están en UF. Lo cual da una sensación de nuestras finanzas personales que los precios de los productos no bajan y la canasta básica sigue con los mismos precios o en algunos casos más altos.

5.- Impunidad y falta de credibilidad de las instituciones por malversación de fondos estatales: lo que conlleva que las personas/pymes tengan la sensación de para qué pagar impuestos si grandes “líderes” del país generan malversación de fondos, generan fraudes al fisco u otras acciones sin penas efectivas.

No hay pena real ni efectiva para dar seguridad a la ciudadanía de la importancia de pagar impuestos y que los fondos se utilizan de manera correcta. Sin ir más lejos, tenemos hoy una alta tasa de evasión de impuestos del cuál se lanzó el nuevo proyecto de cumplimiento tributario (pendiente de aprobación) para que todos paguemos los impuestos correspondientes y que se acabe lo más posible el secreto bancario, lo cuál mientras no se resuelva el tema principal y de fondo, seguirá quedando una sensación de para qué pagar impuestos.

6.- Proyecto de conciliación de trabajo y estar presente en la vida de nuestros hijos: es un proyecto que realmente tiene letra chica y que está comprobado que el teletrabajo no es para todos y en la mayoría de los casos no es productivo.

Llevo más de 10 años trabajando online y hemos visto muchos proyectos tratando de avanzar 100% remoto, pero armar equipos de trabajo funcional y que logren las metas es realmente difícil. Hoy muchas empresas están solicitando volver presencial por control, comunicación, revisión de avances, etc.

Ser mamá de 3 niños, teletrabajar y sin red de apoyo, puede ser un caos en un trabajo si no se aprende a coordinar de manera efectiva. Es aquí donde muchos fracasan y se exponen a despidos por no cumplimiento en su contrato laboral. De manera adicional, existen trabajos que no son compatibles con el teletrabajo de los cuales siempre requerirán presencialidad.

7.- Proyecto de pensiones: no olvidemos que la PGU ya se financia con el pago de IVA de las empresas de servicios y que aún está latente si se aprobará el 6% extra de pago de cotizaciones a cargo de las empresa, lo cual sigue modificando la tabla de costos que repercute en los precios de venta. Lo que genera disgusto es la forma y distribución de los fondos, ya que la mayoría de los cotizantes y trabajadores activos quieren ese fondo reflejado en su cuenta individual de ahorro para su vejez y no están de acuerdo a un fondo común.

8.- Incentivo tributario de $5.000.000 para comprar viviendas nuevas: de los cuales tiene una fecha determinada para comprar una propiedad. Es vital declarar el formulario 22 en abril para ver reflejado este valor a favor y será activado $1.000.000.- cada año. Se puede recuperar el valor, dependiendo de los ingresos e impuestos a pagar como persona natural, es decir, el famoso impuesto global complementario.

9.- 10% de garantía estatal para las personas naturales que quieran adquirir su primera propiedad: sin duda yo lo hubiese tomado para mi vivienda. Esto va enfocado para aquellas personas que compren su propiedad nueva o usada y desde ahí los bancos deben financiar el 90% de la propiedad. Va enfocado principalmente para propiedades menores de 4500 UF

Existen muchos emprendimientos que hoy están prefiriendo cerrar, dejar deudas no tan solo a sus proveedores, si no que dejando deudas importantes tributariamente de las cuales, esperan acogerse a ley de prescripción.

Es vital que siempre como emprendimiento/empresa/ negocio sepamos los cambios que nos veremos enfrentados para poder adaptarnos rápidamente, de lo contrario iremos perdiendo o fracasando en nuestros proyectos.

Hoy el mercado es rápido, dinámico, debemos estar atentos a nuestras obligaciones, las cuales son un real desafío para seguir saliendo adelante o mantenerse.

Desde mis sugerencias para seguir siendo lideres independientes es:

1.- Siempre revisar el modelo de negocio

2.- Revisar y crear nuevas unidades de negocio

3.- Conocer a tu cliente siempre

4.- Adaptarse a todos los cambios, independientemente si uno está a favor o en contra, si no me adapto, voy quedando atrás.

5.- Hoy los negocios son 100% rápidos y cambiantes, por lo cual te debe apasionar este mundo de empresas para mantenerse en el mercado. Para eso existimos también los mentores de negocio para que puedas seguir avanzando y cumpliendo tus objetivos.