Incendio en Conaf

1 de Julio de 2024

Esta semana están citados de forma especial el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el director ejecutivo de Conaf, Christian Little, a la comisión investigadora del Congreso por los mega incendios de febrero pasado, con el objetivo de dar explicaciones por la nómina de funcionarios del organismo.

Por Patricio Gajardo Lagomarsino

Patricio Gajardo Lagomarsino es analista político.

Sorpresas y críticas ha tenido que enfrentar el ministro de Agricultura y el director de Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little, tras las acusaciones en la comisión investigadora por el mega incendio en Valparaíso, donde se apuntó a la presencia de 23 militantes de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) -misma colectividad del secretario de Estado- en puestos claves del organismo.

La acusación vino de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de Conaf (Fenasic), que representa a cerca del 60% de los trabajadores del organismo. Apuntó a dos asesores que podrían tener responsabilidad en las negligencias que provocaron los mega incendios de febrero y que consumieron 10 mil hectáreas, ocasionaron la muerte de 135 personas y más de seis mil viviendas destruidas: el director regional de Valparaíso, Leonardo Möder, y el gerente de Protección contra Incendios Forestales, Pablo Lobos Stephani.

Carla Vargas, que representa a 13 sindicatos de la Conaf afirmó que “la remoción de los asesores de (Christian) Little debió ser mucho antes y se lo hemos dicho”. Asimismo, da cuenta que las afirmaciones reveladas por uno de los dirigentes sindicales que asistieron a la instancia parlamentaria, Ricardo Heinsohn, “no representan a los trabajadores de la corporación y más bien han hecho de las investigaciones un circo”.

En esa línea, los dirigentes cuestionaron el aumento del presupuesto del 47% a Conaf para el combate de incendios, alegando que este no se vería reflejado en la práctica. “¿De que sirvió el aumento de presupuesto? Hemos llegado a sospechar que hay dineros que han salido presuntamente de estas arcas para la contratación de 23 asesores externos”.

Al paso de las críticas, el ministro Valenzuela calificó de “absolutamente falsas” las acusaciones respecto a que la cartera que lidera se transformó en una “caja pagadora” e indicó que el director ejecutivo de la corporación “merece todo mi reconocimiento”.

Los funcionarios señalaron: “Nos surgen preguntas, ¿en qué minuto apareció el director ejecutivo de Conaf en el incendio? Él estuvo en la zona, en Peñuelas, en pleno desarrollo del incendio y no hizo nada. ¿Qué medidas ordenó tomar, a qué hora, por qué medios? ¿Realmente es efectivo que no hubo ningún medio de comunicación para dar la alerta temprana y oportuna? Estas interrogantes se ha negado a contestarlas el señor Little que no ha querido dar la cara”.

La comisión ha indagado también por qué Conaf no dio una alerta temprana sobre el avance de los incendios. Según imágenes reveladas por T13, el organismo tenías videos de los incendios que no comunicó oportunamente a las autoridades locales de Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres).

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), presidente de la comisión, señaló que “aquí claramente hay una negligencia de Conaf de no haber realizado las prognosis, monitoreo y seguimiento del incendio mientras avanzaba a Viña del Mar y Quilpué. Si aquello hubiera sido realizado con diligencia se podría haber informado a Senapred y haber evacuado en forma oportuna”.

Los funcionarios agregaron que reiteradamente “nos han dicho que no hay presupuesto para contratar más gente, que no hay cupos. Pero el dinero para contratar asesores, gente externa a Conaf que no tiene idea cómo funciona este organismo, habrían sido contratadas con dineros adicionados al presupuesto de incendios”.

“¿$1.800 millones de pesos se habrían gastado en los asesores?”. Se necesita una respuesta…