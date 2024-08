Toma de decisiones y discapacidad

20 de Agosto de 2024

Por Jimena Luna

Jimena Luna es coordinadora de proyectos en CEDETi UC y el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos Tecnológicos, CIAPAT Chile.

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad es enfática en manifestar que los Estados deben respetar la independencia y autonomía de las personas con discapacidad, incluyendo la libertad de tomar las propias decisiones.

Históricamente las personas con discapacidad nos hemos visto privadas de nuestro derecho a tomar decisiones sobre nuestras propias vidas y nuestros cuerpos. Se nos ha hecho creer que otras personas deben tomar decisiones por nosotras y nosotros, que no estamos preparadas para ejercer nuestra autonomía, ha existido una critica constante al ejercer nuestros derechos a salud sexual y reproductiva, ha existido una sobreprotección constante, se nos hace creer que es para evitar que cometamos errores.

Ante esto me pregunto: ¿quién no ha cometido errores por tomar una decisión? Creo que vale la pena el ejercicio de vivir y aprender de las experiencias vividas, siendo y haciéndonos responsables de ellas.

Por otro lado, nuestra sociedad nos presenta múltiples barreras que impiden llevar a cabo las decisiones que una persona con discapacidad toma sobre su vida, desde actividades básica como ir al cine con amigos, pero que el ascensor no funciona, hasta acciones de mayor impacto en nuestras vidas, como la elección de tener o no tener hijos, pero que no se entregan los apoyos necesarios. Este debate es fundamental para construir una sociedad más consciente sobre los derechos de las personas con discapacidad, especialmente cuando hoy se está construyendo un sistema nacional de apoyos y cuidados, donde las personas con discapacidad deben ser escuchadas como personas que “recibimos cuidados”, donde podamos decidir qué apoyos necesitamos para desenvolvernos en las actividades que queremos realizar, en pleno ejercicio de nuestra autonomía.

Les invitamos a participar del Seminario de Toma de Decisiones, este miércoles 21 de agosto, a las 11:00 horas, en el auditorio Gabriela Mistral, Facultad de Educación UC, Campus San Joaquín.

Para poder asistir, debes inscribirte HACIENDO CLICK AQUÍ.