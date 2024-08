27 de Agosto de 2024

El Salón de Profesores

Nos guste o no, la autoridad es el resorte de la educación. La educación no son sólo aprendizajes y conocimientos que debemos memorizar, sino un testimonio del mundo en el que vivimos donde quien entrega el testimonio es tan vital como aquello que se entrega. De ahí que el derecho a la educación no es sólo entrar y permanecer en un establecimiento, sino tener realmente la posibilidad de aprender, y en ese proceso, el profesor es la clave.

Por Francisca Figueroa Peña y Lillo

