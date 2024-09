Los secretos del ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema

Actualizado el 23 de Septiembre de 2024

La Comisión de Ética de la Corte Suprema abrió una investigación contra el ministro Sergio Muñoz, integrante del tribunal de última instancia, acusado de entregar información privilegiada en la compra de departamentos a su hija, Graciel Muñoz, abogada y jueza de Garantía.

Patricio Gajardo es analista político.

La oposición ratificó que esta semana ingresarán la acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. El bloque opositor también adherirá al libelo acusatorio que la Democracia Cristiana presentará en contra del ministro Jean Pierre Matus.

Terminado el paréntesis de las Fiestas Patrias, el terremoto de la Corte Suprema, por los chats de Hermosilla, han golpeado con dureza a la jueza Angela Vivanco y, lo cierto, que el poderoso Juez Sergio Muñoz, que preside la Tercera Sala, presintió que se acercaba un temporal y optó en medio de la crisis, solicitar permisos y vacaciones para ausentarse por tres semanas.

Una estrategia hábil para que se concentrara la atención mediática entre los otros ministros cuestionados y colocando un cortafuego con su caso.

Sergio Muñoz no volverá hasta el 9 de octubre y los medios seguirán atentos en los casos Vivanco y Matus.

Pero, ¿qué es lo que complica al poderoso presidente de la Tercera Sala de la Corte?

Primero, el abogado Marco Antonio Fuentes, quien fuera abogado del proyecto inmobiliario Fundamenta, aprovechó que se había creado una comisión ad hoc, que investigaba a otros ministros por los reportajes de Ciper por tráfico de influencia a partir del caso Hermosilla, decidió arremeter en el plano ético contra el juez Sergio Muñoz.

La principal prueba serían las conversaciones entre la hija del magistrado, la jueza Graciel Muñoz, y la ejecutiva inmobiliaria del proyecto, Valentina Riquelme.

Graciel le afirmó a la ejecutiva que las inversiones que pensaba hacer en el proyecto “pueden durar años y no puedo esperar tanto,- y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema” (…)” y mi papá me recomendó, que moviera esas platas del proyecto”.

La ejecutiva respaldó estas afirmaciones en una declaración notarial, detallando cómo Graciel intentó mover sus inversiones según la supuesta información privilegiada recibida de su padre.

La denuncia sugiere que Graciel Muñoz utilizó información sensible proporcionada por su padre para tomar decisiones financieras beneficiosas en proyectos inmobiliarios, y se solicita que la Comisión de Ética investigue el caso, que se suma a otros, sobre tráfico de influencias en el Poder Judicial.

El ex abogado de la constructora Fundamenta logró que el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se sumara a la lista de los investigados por la Comisión de Ética: los ministros Ángela Vivanco, María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Mario Carroza.

Entre los ministros investigados existía molestia, además, con Sergio Muñoz, porque en el Pleno del lunes 8 de julio tuvo una conversación al oído con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Ricardo Blanco, quien habría cambiado la composición de los miembros de la Comisión de Ética que analizaría las denuncias de tráfico de influencias.

La ministra Vivanco reaccionó molesta. Solicitando la anulación de las actuaciones de dicha instancia y que se inhabilitara la participación en ella del presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y de la ministra Muñoz, porque no garantizaban la imparcialidad y porque, en el caso de Andrea Muñoz, había “animadversión” hacia Vivanco.

Una vez más y antes de irse vacaciones, el ministro Sergio Muñoz había mostrado su poder.