¡Hola Sebastián!

29 de Octubre de 2024

Ñuñoa es la comuna quizás más típicamente “mediaclasista” de la República, la que más tradicional y típicamente representa esa clase, la más populosa del país. Hoy su problema mayor es el de todos: la seguridad. No duermo tranquilo. Tampoco salgo a la calle cuando haya oscurecido.

Compartir

Tomás Szasz es filósofo

En las primarias de las últimas elecciones presidenciales formaba parte del equipo económico que promovía la candidatura de Sebastián Sichel, campaña que lamentablemente no tuvo éxito. De haberlo tenido, es decir que si hubiese sido Sebastián quien se enfrentaba con Gabriel Boric por la banda tricolor, nuestro candidato hubiera sin duda ganado; Boric ganó sólo porque al frente había un aspirante de la extrema derecha, José Antonio Kast. Y la gente que no quiere extremismos, prefirió no ir a votar. El resultado era obvio: los de la izquierda sí sufragaron porque son más organizados y disciplinados que la gente del centro – con las que hubiera ganado Sichel – y de la derecha. Y el gobierno del ganador, como era de esperar, es un fracaso; 4 años perdidos de nuestra historia.

No es lugar analizar los errores que llevaron a aquél resultado en el momento en que Sebastián festeja su – muy estrecho – triunfo en la alcaldía de mi barrio, Ñuñoa. Lo llamo por su nombre, pues durante la mentada campaña nos tuteábamos; me acuerdo que en los mitines siempre era el primero a quien él saludaba con un “Hola Tomás”. Quizás por ser el más viejo del grupo…

Ñuñoa es la comuna quizás más típicamente “mediaclasista” de la República, la que más tradicional y típicamente representa esa clase, la más populosa del país. Hoy su problema mayor es el de todos: la seguridad. No duermo tranquilo. Tampoco salgo a la calle cuando haya oscurecido. Y siempre echo una vista alrededor antes de apretar el botón de abrir el portón desde el auto. Conozco varios vecinos a quienes asaltaron, robaron su vehículo o maltrataron.

Creo que lo que más debería promover y organizar Sebastián es la organización ciudadana, la organización vecinal. Existe en algunos rincones de la comuna pero está lejos de ser algo bien generalizado, promovido y organizado por el municipio. Me refiero a promover la organización de los vecinos para una alerta grupal en la que cualquier tipo de ataque criminal cuente con una inminente alarma, una inmediata intervención de los cercanos a la(s) persona(s) atacada(s), una autodefensa que espante a los delincuentes a realizar sus fechorías. Esas mini-organizaciones deberían tener en red a toda la comuna y la Municipalidad estar preparada para una rapidísima intervención.

Tampoco vendría mal tener algunos grupos de jóvenes bien preparados en distintos puntos clave, que algunas noches del mes monten una especie de guardia para intervención rápida cuando suene la alarma de alguna de estas organizaciones vecinales. Todo ayudaría a retomar el espíritu tan cordial y popular que tenía este querido barrio cuando me mudé acá hace casi 40 años. La seguridad trae el desarrollo, la tranquilidad trae la felicidad. ¿Y qué más pedimos a nuestro alcalde?

No sé si leerás estas líneas Sebastián, pero te advierto que en cualquier momento intentaré a visitarte para felicitarte por tu triunfo. No te preocupes: solo será un abrazo. No pretendo otra cosa.