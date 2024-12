La confesión del jefe de gabinete sobre el caso Monsalve

Actualizado el 23 de Diciembre de 2024

El asesor presidencial Carlos Durán confesó -sin ambages- “que fue el Presidente quien le pidió no contarles a otros ministros políticos y mantener la reserva”.

“Son conversaciones privadas”, repetía con insistencia el hombre de confianza del presidente Gabriel Boric y fefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, durante su exposición ante la comisión investigadora por el caso Manuel Monsalve, cuando se le consultaba sobre la cadena de decisiones y su rol político en el manejo de la denuncia por la violación en contra del ex subsecretario del Interior.

Las evasivas de Crispi generaron molestias entre los diputados, incluso del oficialismo. La parlamentaria Alejandra Placencia del Partido Comunista, señaló molesta “que el funcionario no estaba respondiendo las preguntas”, lo que fue compartido por la mayoría de los integrantes de la comisión, exceptos los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, ambos del PS y siempre dispuestos a tirar el salvavidas, a cualquier autoridad del oficialismo y vociferaron “que esto parecía un interrogatorio de la CNI”.

Si bien el ex jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, y contados funcionarios de la repartición, que eran amigos de la víctima, tenían algunas referencias por testimonio de los propios involucrados, la denuncia de violación se manejó en un grupo inicial de cuatro responsables del Ejecutivo: la misma ministra del Interior, el presidente Boric, el jefe de gabinete de Boric, Rodrigo Durán; y el jefe de asesores presidenciales, Miguel Crispi.

Así, la gran interrogante que intentaban despejar los parlamentarios –principalmente de oposición– era saber si Crispi recomendó al Presidente la renuncia inmediata de Monsalve. Sin embargo, el asesor evitó responder argumentando que se tratan de “conversaciones privadas”.

Rodrigo Durán, sociólogo de 50 años, jefe de gabinete del Presidente también prestó testimonio en la comisión investigadora de la Cámara sobre el Caso Monsalve. Tanto a Durán como a Crispi se les atribuye, un rol clave en la errática respuesta de La Moneda a la denuncia de violación contra Monsalve y en la conferencia de prensa de 50 minutos del mandatario.

El jefe de gabinete explicó sin problema, a diferencia de Crispi, cómo se procede en estos casos: “Los asesores le ofrecemos al Presidente una reflexión estratégica sobre las ventajas y desventajas de las decisiones que se pueden ejecutar y que en este caso tenía que ver con un tema que era de suma gravedad, sumamente delicado”.

Hasta ahora se sabe que la ministra Tohá no estuvo presente en la reunión de Boric con el ex subsecretario y que el escándalo no estaba en conocimiento de otros ministros del Comité Político: por lo tanto, sustentó sus decisiones en el Segundo Piso y excluyó las reparticiones ministeriales.

Lo quedó claro cuando la ministra vocera señaló, antes de tomarse el prenatal, que se había enterado del caso por la prensa.

Respecto a las razones sobre porque no les informó del caso a los otros ministros, Durán indicó que “lo que me informa el Presidente en aquel momento es que esta información es grave y una vez que se recaben los antecedentes, van a ser informados, como corresponde, los ministros del comité político.

Por lo tanto, se puede concluir dada la confesión de Durán que fue el Presidente quien dio instrucciones que se encapsulara la situación”.

Durán sostuvo o que la publicación del medio La Segunda, donde se dio a conocer la denuncia, no fue un factor para decidir la salida de Monsalve, dado que esto ya se había resuelto cuando el Presidente supo del caso.

Esa versión no resulta creíble si consideramos, que el ex subsecretario, estaba en el Congreso en el momento de la publicación de los hechos y se reveló de parte del Ejecutivo: sorpresa e improvisación, lo que llevó a Monsalve incluso a renunciar desde el Palacio de La Moneda. Un privilegio que tienen pocos, cargando con una denuncia de violación.