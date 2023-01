Las razones del Gobierno para entregar el polémico indulto a Luis Castillo

6 de Enero de 2023

El decreto firmado por el presidente Gabriel Boric señaló que el hombre -que tiene un amplio prontuario por delitos comunes-, contaba con el apoyo de sus padres y buscaba nivelar sus estudios.

Durante este jueves se publicó el decreto íntegro firmado por el presidente Gabriel Boric y la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en donde se entregaron las razones para indultar a Luis Castillo Opazo, uno de los presos del estallido social, quien poseía un amplio prontuario vinculado a delitos comunes.

El caso fue uno de los más cuestionados de los 13 beneficios que entregó el mandatario al cierre del año 2022, provocando la reacción inmediata de la oposición, que analiza la presentación de acusaciones constitucionales y otras medidas.

Castillo Opazo se encontraba preso desde 2020 tras ser condenado a 4 años de cárcel por asaltar la oficina del Registro Civil de Copiapó y otros 6 puntos de la ciudad en medio de las protestas de 2019.

Al salir de prisión fue recibido por el concejal copiapino Wilson Chinga (PC), instancia en donde entregó una incendiaria declaración, en donde se denominó como “preso rodriguista”.

Además hizo un llamado para que los manifestantes “salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa”.

De acuerdo a un reportaje de Canal 13, Luis Castillo Opazo posee un nutrido prontuario policial como delincuente común, en el que se cuentan 26 causas judiciales. El hombre estuvo encarcelado en 2006 y recibió cinco condenas anteriores en 2005 por robo simple y robo simple frustrado, en 2006 por lesiones menos graves y por robo con violencia y en 2017 por robo por sorpresa.

Durante su tiempo en prisión preventiva fue sancionado por tener un arma blanca y teléfonos celulares con los que transmitió videos en donde se presentó como “preso político”. También realizó huelgas de hambre para exigir su libertad.

El decreto del indulto a Luis Castillo

En el decreto firmado por el presidente Boric y la ministra Ríos, se entregaron una serie de argumentos para concretar el indulto a Luis Castillo, sin mencionar los antecedentes legales previos del hombre.

Una de las razones entregadas por el documento se basa en un informe social entregado en abril de 2022, donde se señala que el condenado cuenta con el apoyo de sus padres, quienes han sido un referente afectivo, emocional y moral durante su reclusión y están dispuestos a brindar un espacio físico al solicitante ante una eventual salida al medio libre.

Además, señaló que el solicitante del indulto “manifiesta interés por regularizar su situación educacional aprobándose su incorporación al proceso de nivelación de estudios. Se encuentra participando del primer grupo que rinde evaluaciones, recibiendo material de estudio para la preparación de exámenes”.

Junto con esto el decreto consideró elementos particulares “que permite considerar su situación como un caso calificado, aun cuando en la especie concurra la causal de denegación”.

En el escrito también se establecieron razones políticas, apuntando a “los hechos ocurridos durante el denominado ‘estallido social’, que derivó en una crisis política e institucional, en el cual se produjeron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos, por los cuales se deberán adoptar acciones extraordinarias que permitan restablecer la paz social”.

“El nivel de conflictividad en el país que configuró un contexto excepcional, enmarcado en masivas manifestaciones públicas. En este contexto y con el objeto de propender a la cohesión social, reencuentro nacional y de mirar hacia el futuro con mayor dignidad y paz”, complementó.