Héctor Llaitul renunció a su defensa y asegura que no tienen pruebas para culparlo

10 de Enero de 2023

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) no quiso continuar con Rodrigo Román.

Humberto Serri, abogado de la Defensoría Local Mapuche, es el nuevo defensor de Héctor Llaitul en el proceso donde es acusado por la Ley de Seguridad del Estado, robo de madera, usurpación de tierras y otros delitos efectuados en el territorio de la Macrozona Sur.

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) renunció a la defensa que venía preparando el jurista Rodrigo Román, por lo que ahora enfrentará una nueva estrategia.

“Mi nombre es Héctor Llaitul, en la conversación previa he tomado la determinación de que mi abogado no quiere defenderme. Por lo tanto, voy a hacer mi defensa personalmente. Que siga adelante la preparación de juicio. Esa es mi decisión, mi definición“, aseveró Llaitul antes del inicio de la audiencia de preparación del juicio oral.

“Sabemos que esto es una persecusión política y que no absolutamente tienen nada en mi contra, ninguna prueba. Esto es show, puro show… Así que háganlo, yo estoy en huelga (de hambre), no me siento bien. Háganlo, si tienen que sacrificar, háganlo”, complementó el vocero histórico de la CAM, quien habría perdido 20 kilos por la protesta que ha desarrollado por casi 50 días.

Con estos antecedentes, el tribunal reprogramó la preparación del juicio oral para el próximo lunes 23 de enero. Llaitul arriesga 25 años de cárcel.