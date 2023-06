Comisión por la Paz y el Entendimiento: qué es y quienes asoman para liderarla

20 de Junio de 2023

El presidente Gabriel Boric realizará un importante anuncio durante este miércoles en La Moneda.

Este miércoles al mediodía se estima que el presidente Gabriel Boric cumpla con una de las promesas que realizó en su primera visita a la Región de La Araucanía el 11 de noviembre del año pasado. Se trata de la conformación de la primera Comisión por la Paz y el Entendimiento que integrarán figuras políticas buscando, por ejemplo, la restitución de tierras para los comuneros mapuche y justicia para las víctimas que ha dejado este largo conflicto en la Macrozona Sur.

“Invito a todos los actores de la región a que conformemos una Comisión por la Paz y el Entendimiento, pero ojo, esta no es una comisión para hacer un diagnóstico, ya se han hecho los suficientes. Como señalé, los diagnósticos ya están hechos, es una comisión para que tomemos las recomendaciones que los organismos nacionales e internacionales han hecho para buscar una solución al conflicto de la región y de una vez por todas las hagamos realidad”, expresó el mandatario en su primera visita a la zona en el cargo.

El anuncio del presidente Boric se concretará después del último viaje a La Araucanía y posterior a una serie de atentados que han afectado al inmobiliario público y también a privados después de la histórica Cuenta Pública 2023. Se estima que la duración de esta instancia sea de dos años.

La próxima semana vamos a estar dando un anuncio importante en lo que se refiere a la Comisión por la Paz y el Entendimiento para conversar de manera clara, con el tiempo que se requiera, el tema de las tierras”, dijo Boric en Temuco.

¿Quiénes integrarán la Comisión por la Paz?

Después de este anuncio realizado en la capital de La Araucanía, el Gobierno comenzó las gestiones para componer esta Comisión por la Paz y el Entendimiento. A pocas horas de ratificarla en La Moneda, hay varios nombres que aparecen en el radar del presidente Gabriel Boric que, incluso, cruzan a la vereda de la oposición.

Uno de los que asoma es el ex canciller de la administración de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno. El también ex ministro de Desarrollo Social es una carta fuerte para Boric al conocer a los actores que piden más seguridad en la zona, como las forestales. Francisco Huenchumilla también es otra alternativa para sumarse a la iniciativa al ser de la zona y tener experiencia como ex intendente. Carmen Gloria Aravena, Angélica Tepper, Sebastián Naveillán y Alfredo Millabur también están en consideración.

“Buscamos la dignidad humana y cumplir con compromisos que estaban acordados y que habían sido dejado de lado”, expresó el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, quien estará presente en La Moneda. “Son anuncios que hará el presidente y no adelantaré nada más. Se conformará esta comisión que funcionará en nuestra zona y La Araucanía”, agregó la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner.