Presidente de las Isapres teme una crisis sanitaria y asegura que las utilidades quedaron “cercanas a cero”

15 de Enero de 2023

Gonzalo Simón detalló los montos de su aseveración y, además, pide al Gobierno que mantenga el equilibrio.

Las dudas respecto a saber qué pasará con el futuro de las Isapres se ha instalado durante los últimos días en el país. Desde la asociación de estas entidades han criticado a la administración del presidente Gabriel Boric por no tomar medidas luego de que un fallo de la Corte Suprema impidiera el alza en los planes de salud y en la tabla de factores.

A pesar de que esta resolución ha impactado económicamente a las Isapres según ellos mismos han comunicado, Gonzalo Simón, presidente de las aseguradoras, afirma que “hay que cumplir cabalmente con el fallo, hay que hacer todas las modificaciones que indica el fallo, no hay ninguna duda. Pero el Gobierno debe mantener el equilibrio del sistema para que siga operando y, con eso, tomar esa condición y comenzar la reforma para hacer todos los cambios que requieren tanto el sector público como privado”.

“Después de un mes y medio no conocemos el camino de cómo se va a poner en práctica este fallo y lo único que hemos conocido del Gobierno es que han estado observando la posibilidad de potenciar el sistema público, esto mantiene un nivel de incertidumbre. El mandato de la Corte Suprema establece un plazo de seis meses y termina en mayo. Por lo tanto, durante este periodo se tiene que dar una buena fórmula de salida que permita que las Isapres puedan hacerse cargo del problema que ya vienen arrastrando”, complementó el líder de las Isapres en TVN.

La explicación del problema según las Isapres

Simón sostiene que “la pérdida que va desde 2021 a septiembre de 2022, son sobre $270 mil millones, lo que equivale a las utilidades de los siete años anteriores. Eso significa que, en los últimos nueve años, es decir casi la última década, el resultado del sistema de Isapres es cercano a cero″.

La falta de liquidez, entonces, ha producido un gran problema porque “la mitad de las personas que tienen la cobertura a través de Fonasa reciben su atención en el sector privado”.

“El 60% del financiamiento de esta red privada proviene de los pagos de las aseguradoras, por lo que si ese 60% no existe, la capacidad, el tamaño, la tecnología que tiene el sector privado no va a ser el mismo de hoy. Obviamente no va a ser lo mismo en la oferta y evidentemente que va haber menos acceso. Eso finalmente se puede traducir en una crisis sanitaria”, cerró Simón.