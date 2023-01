Colmed presiona al Gobierno y la Superintendencia por medidas rápidas ante la crisis de las Isapres

15 de Enero de 2023

El Colegio Médico hizo una solicitud a La Moneda en el complicado momento económico del sistema de salud privado que podría perjudicar a Fonasa.

La incertidumbre respecto a saber qué pasará con el futuro de las Isapres se ha instalado durante los últimos días en el país. Desde la asociación de estas entidades han critica al Gobierno de Gabriel Boric luego de que un fallo de la Corte Suprema impidiera el alza en los planes de salud y en la tabla de factores.

El Gobierno asegura que está a la espera de los resultados del estudio de la Superintendencia de Salud, donde han afirmado que “en ningún caso el silencio significa que las estemos dejando caer, sino que tiene que ver con la prudencia del efecto que pueda tener cualquier cosa que digamos y que nos impida posteriormente poder actuar de cualquier forma”.

En este contexto, el Colegio Médico de Chile (Colmed) también hizo un llamado a las autoridades para acelerar medidas respecto a una problemática que podría, según los entendidos, colapsar el sistema de salud privado y también a Fonasa.

“Manifestamos preocupación por el complejo escenario actual de los seguros privados de salud, cuya crisis afectará a los usuarios asegurados, especialmente aquellos con alguna preexistencia, y también a los prestadores, tanto individuales como institucionales, que se verán arrastrados por esta misma situación, afectando también al sistema de salud pública, que hoy ya esta muy tensionado“, explicaron desde el Colmed.

Desde el organismo criticaron a la actual administración y también a sus antecesores en La Moneda. “Ningún Gobierno ni las mismas Isapres han tomado medidas para abordar esta problemática, producto de un modelo de selección por riesgo, que se ha visto agravado por la pandemia, el aumento de las licencias médicas y la judicialización”, argumentaron.

Mensaje al Gobierno

“Creemos que es urgente que se acabe con la incertidumbre que hoy viven usuarios y prestadores, con planes que se están cerrando, pagos que no se realizan a los prestadores, pacientes que no están accediendo a atenderse o han tenido que acudir a recursos propios para hacerlo y no reciben los reembolsos. Las definiciones de parte de la Superintendencia de Salud son urgentes y no deben esperar, para asegurar la continuidad del servicio a partir de una interpretación equilibrada del fallo”, detallan en el Colmed.

“Le solicitamos al Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud, que en lo inmediato se planeen los mecanismos necesarios para salir de la coyuntura en la que nos encontramos y que, junto con ello, defina la hoja de ruta que necesitamos para transitar de una vez por todas a un modelo de salud más justo y eficiente, que responda a las necesidades de la población. Asimismo, le solicitamos a los aseguradores privados resolver a la brevedad posible los problemas que afectan a los usuarios y a sus prestadores”, cerraron.