¿Arma biológica? Entregan informe que ratificaría asesinato de Pablo Neruda en dictadura

15 de Febrero de 2023

La magistrada Paola Plaza tiene en su poder documentos claves que recibió del Panel Internacional de Expertos.

Este miércoles expiraba el plazo para la entrega del informe provisorio del Tercer Panel Internacional de Expertos en la causa que investiga la muerte de Pablo Neruda. Paola Plaza, ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, recibió este documento elaborado por especialistas de Chile, Dinamarca y Canadá que contiene importantes datos que podrían certificar que el poeta fue asesinado durante el inicio de la dictadura militar.

“Por supuesto que no he leído los informes, son varios y más o menos extensos. Entonces, es imposible que me extienda en sus conclusiones. Y tampoco me corresponde hacerlo, ustedes saben que es una investigación que se encuentra en estado de sumario“, comentó Plaza tras recibir la investigación de parte de la coordinadora Gloria Ramírez.

“Una resolución del tribunal no puede basarse en única y exclusivamente en un elemento de prueba. El informe ahora entra en fase de estudio y revisión… También se revisarán los demás informes periciales que rondan en la causa, el cúmulo de antecedentes investigativos y las múltiples versiones de testigos que están acumuladas en estos años de investigación“, complementó.

El 7 de marzo, con la entrega del informe completo, podría comenzar a dilucidarse el proceso donde la familia asegura que Neftalí Reyes fue envenenado por agentes del Estado.

Armas biológicas para asesinar a Neruda

En declaraciones que se anticiparon a la entrega del informe, un sobrino de Pablo Neruda asegura que el Premio Nobel de Literatura recibió por inyección clostridium botulinum, una bacteria encontrada tras la exhumación de los restos. Esta toxina lleva al botulismo, enfermedad que ataca el sistema nervioso.

Según Rodolfo Reyes, este método fue utilizado para que evitar dar indicios del homicidio y seguir con la versión de su enfermedad. “Él tenía cáncer, pero no fue el cáncer lo que lo mató, fue el clostridium botulinum, un arma biológica que ya se usaba en la Guerra de Corea y está comprobado”, expresó.