Escándalo en Zapallar por pelea que protagonizó el ex ministro Felipe Bulnes

16 de Febrero de 2023

Un altercado con el empresario Jonás Gómez terminó con una denuncia en Carabineros en contra del esposo de Carolina de Moras.

La noche del lunes 13 de enero, un incidente en una terraza de un restaurante de Zapallar fue protagonizado por Felipe Bulnes y el empresario Jonás Gómez, quien acusa agresiones de parte del ex ministro de Justicia y Educación en la primera administración del presidente Sebastián Piñera.

Al día siguiente, el afectado se acercó a Carabineros para establecer una denuncia por lesiones tras la fractura de un dedo al caer.

El Ministerio Público ya está al tanto de la constancia y los detalles que entregó el empresario en la denuncia, por lo que dio inicio a una investigación para determinar responsabilidades en este altercado ocurrido en el balneario de la Región de Valparaíso.

La intención de Gómez es conseguir una orden de alejamiento para Bulnes debido a la diferencia de edad (68 y 53) y este último hecho.

El relato de Felipe Bulnes

Bulnes, esposo de la conductora de televisión Carolina de Moras, contó su versión de lo ocurrido con Gómez. “Se acerca a mi mesa y comienza a insultarme. Yo veo que se me viene encima para golpearme, a lo que me paro y lo alejo con los brazos. Trastabilla, cae y luego intenta golpearme de nuevo a lo que la gente del local lo reduce“, dijo.

“Yo nunca en mi vida he tenido un episodio de violencia y siempre he sido correcto… Él tiene antecedentes de violencia golpeando a su hermano y sobrino. Esto es real, ya que por esto un tribunal lo condenó a tomar clases de manejo de impulso. Jonás Gómez no es desconocido. Yo defendí a su familia en contra de él por un conflicto familiar en manejos de empresas. Frustrado por perder los juicios, se querelló en contra mía y perdió“, agregó Bulnes en La Segunda.