Pelea en terraza de Zapallar: Felipe Bulnes será formalizado por golpiza a empresario

11 de Octubre de 2023

El ex ministro de Justicia y el hermano de Carolina de Moras enfrentarán cargos por lesiones graves.

La Fiscalía de La Ligua ratificó que Felipe Bulnes, ex ministro de Justicia de Sebastián Piñera, será formalizado tras golpear a un empresario en un restaurant de Zapallar.

El hecho ocurrió el pasado 13 de febrero, donde el denunciante Jonás Gómez Pacheco se acercó a la terraza del local donde se encontraba Bulnes junto su cuñado Marcelo de Moras, hermano de la animadora Carolina de Moras.

Fue en esos momentos que Felipe Bulnes le dijo “yo a este hueón no lo saludo”, mientras Gómez Pacheco le respondió “yo no trato con bandidos”.

Estas palabras generaron el enojo del esposo de Carolina de Moras, quien embistió a su contraparte, generando una pelea que terminó con el empresario tirado en la playa producto de la caída, resultando con una lesión en una de sus manos y un hematoma en el rostro.

Tras ocho meses de investigación, el fiscal Luis Cortés Muñoz indicó que Felipe Bulnes y De Moras serán formalizados como autores de delitos graves.

Felipe Bulnes defiende su inocencia

Sin embargo, Felipe Bulnes descartó lo sucedido y aseguró a La Segunda que su contraparte tenía antecedentes de violencia.

“No voy a inflar más este tema, si se querella me defenderé. Si hay alguien violento, es él y lo voy a demostrar. Esta situación me tiene muy molesto porque me ponen como si fuera un violento, cuando el único agresivo y con antecedentes de violencia es este señor Gómez (…) Yo defendí a su familia en contra de él por un conflicto familiar en manejos de empresas. Frustrado por perder los juicios, se querelló en contra mía y perdió”, argumentó.

Por su parte, su abogado Cristian Muga puntualizó a radio Biobío que Bulnes es víctima y no victimario en este episodio, además de pedir su sobreseimiento en la causa.

“La formalización estaba prevista y es una etapa dentro del procedimiento, que nos acerca al momento en que podremos demostrar que Felipe Bulnes fue el agredido y no el agresor”, aseveró.