Demuelen narco-casa de La Florida donde una mujer fue asesinada a balazos en Año Nuevo

5 de Marzo de 2023

El alcalde Rodolfo Carter continúa con su iniciativa en contra de los narcotraficantes.

El alcalde Rodolfo Carter de La Florida sigue con su plan de demolición de narco-casas que ha identificado en la comuna del sur de la Región Metropolitana. Todo comenzó el 9 de febrero, cuando los funcionarios municipales llegaron hasta una vivienda donde la arrendataria se opuso hasta último momento antes de ser desalojada.

A pesar del fuerte enfrentamiento con el alcalde, la ciudadana peruana que le pagaba a una familia de narcotraficantes por este domicilio vio cómo sus cosas fueron sacadas por mandato de la autoridad.

Esta situación volvió a repetirse por tercera vez en el territorio que administra Carter durante la mañana de este domingo. El jefe comunal estuvo presente en los trabajos para desmantelar un domicilio de calle Marigen donde el 31 de diciembre fue asesinada una mujer.

“Un antecedente importante relacionado con esta vivienda, ocurrió a comienzos de este año cuando tras una discusión entre Lissette Camila Mateluna Ruiz (21 años) y Marcelo Francisco Boza Montecinos (32 años) que se originó luego de compartir con otras personas dos jornadas -de fiesta, consumo de alcohol y drogas- en este domicilio, este último se retiró del lugar y en la tarde del 1 de enero volvió a la vivienda ubicada en Marigen, ‘donde, sin motivo ni causa justificada, procedió a efectuarle un número no determinado de disparos -a Mateluna Ruiz-, hecho que le causaron la muerte“, confirmó un oficio que emanó desde el municipio floridano.

“”Tras este homicidio en Marigen, Boza Montecinos autor del crimen, huyó del lugar ‘en un vehículo facilitado por terceras personas’. Luego de un aviso, se inició una persecución en su contra, la que terminó en la comuna de La Granja. Allí el hombre sostuvo un enfrentamiento con carabineros, quienes le dieron muerte. El sujeto falleció al interior del vehículo que conducía”, complementaron.

No había nadie según Carter

“Estamos actuando con la ley. No hay nadie en el interior de la casa y vamos a proceder a demoler”, confirmó el alcalde Rodolfo Carter.

“Tenemos que recuperar el país, no podemos acostumbrarnos a la cultura de la muerte. Por eso estamos haciendo esto, por la denuncia de vecinos valientes. No podemos dejar pasar más tiempo. El país no puede quedar en manos de delincuentes”, complementó.