Cordero califica de “jurídicamente ingeniosa” la demolición de “narco-casas” en La Florida

6 de Marzo de 2023

El alcalde, por su parte, valoró las declaraciones del ministro, quien "es probablemente el abogado que más sabe de derecho público en Chile”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que la demolición de las “narco casas” en La Florida, por parte del alcalde Rodolfo Carter, ha sido una decisión ingeniosa.

“La estrategia del alcalde Carter ha sido jurídicamente ingeniosa”, indicó el secretario de Estado en relación a las tres “narco-casas” destruidas por el municipio.

“El Ministerio de Justicia no tiene competencias en este tipo de cosas, por lo tanto, y aquí voy a adelantar una opinión desde el punto de vista como profesor de derecho. Probablemente lo que el alcalde está utilizando son atribuciones que le entrega la Ley General de Urbanismo y Construcción para demoler edificaciones que no están regularizadas o que no tienen permiso de edificación y que, de hecho, en materia urbanística, es una de las áreas donde el Estado tiene poder más fuertes, y una de ellas es la demolición”, explicó Cordero a Meganoticias.

En esa misma línea, el ministro recalcó que el alcalde Carter y su equipo legal “encontraron una manera ingeniosa de abordar este tema”.

“Es un riesgo que toma porque se expone en la primera línea”

Sin embargo, el titular de Justicia advirtió que hay que tener consideración de “los efectos públicos que iniciativas de estas características pueden tener, en términos de tener plena certeza de que esa demolición la está haciendo respecto de lo que usted califica como ‘narco casa'”.

“A veces, los errores en este tipo de cosas, más allá de las atribuciones que está ejerciendo la autoridad, pueden tener algún efecto negativo”, agregó. Ya que si bien la estrategia es un mensaje claro para las bandas de narcotráfico, “es un riesgo que toma el alcalde Carter también, porque se expone en la primera línea”.

“Me parece que tiene una estrategia definida sobre ese punto y creo que lo importante en esto es articular el sistema de justicia”, afirmó el ministro Cordero.

Carter valoró las declaraciones del ministro

Por su parte, el alcalde Rodolfo Carter valoró las declaraciones del ministro Cordero, quien “es probablemente el abogado que más sabe de derecho público en Chile”, destacó.

“Es un hombre de izquierda, de un gobierno de izquierda, pero ha dicho algo concreto y correcto, y valoro profundamente el coraje y la generosidad patriótica. El ministro Cordero entiende que el delito y las víctimas no son ni de derecha ni de izquierda“, dijo el jefe comunal de La Florida.

Asimismo, expresó que desde el municipio hay claridad sobre el cuidado con el que se debe realizar estas demoliciones, respetando la ley y haciéndola cumplir con “mucha prudencia”.

“Al lado de los delincuentes y narcotraficantes, hay ejércitos de abogados que conocen perfectamente cómo utilizar la ley para impedir que se les persiga. No vamos a cometer ese error”, afirmó el alcalde.