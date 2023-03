“Nunca estuvo dentro de un calabozo”: la versión de carabinero que contradice a Jorge Valdivia

21 de Marzo de 2023

La defensa de uno de los funcionarios que detuvo al ex futbolista planteó que el procedimiento quedó "debidamente registrado".

El polémico telefonazo a Carabineros de la diputada Maite Orsini (RD) por la detención del ex futbolista Jorge Valdivia sumó nuevos antecedentes luego que se conociera la declaración de uno de los carabineros que realizó el procedimiento.

El hecho -que está siendo indagado luego que la parlamentaria presentara una autodenuncia ante el Ministerio Público-, ocurrió en enero de este año, y se dio a conocer en medio del complejo proceso de separación que enfrenta el comentarista deportivo con su ex esposa, Daniela Aránguiz.

Hace un par de semanas el “Mago” habló sobre lo ocurrido y acusó una serie de irregularidades en su detención, la que se originó a partir de un control de identidad en un estacionamiento.

“A nadie lo pueden llevar detenido por un control de identidad, no había una presunción de algún delito. El problema es que me pegó en el trayecto, me va empujando. Como un delincuente por estar sentado en una cuneta”, aseguró el ex Colo Colo a TVN.

El futbolista retirado comentó además que fue ingresado esposado a la 37° Comisaría de Vitacura, de la cual salió sin haber quedado registro de su paso.

La declaración del carabinero

Claudio González, abogado de uno de los funcionarios policiales investigados por el procedimiento, fue el encargado de entregar la declaración que contradice lo afirmado por el ex seleccionado de la Roja.

El defensor señaló a T13 que todo surgió luego que el carabinero y su compañero “ven a una persona, en este caso Jorge Valdivia, a las 03:30 horas sentado en la acera en una calle de alto tráfico vehicular donde obviamente no puede una persona estar sentada con los pies hacia la calzada. Ameritaba un control de identidad”.

“La decisión de esposarlo es una decisión discrecional de los funcionarios policiales y se dio, en este caso, debido a la seguridad tanto de Jorge Valdivia como de los funcionarios policiales en atención a que el señor Jorge Valdivia estaba alterado y no quiso ir voluntariamente a la unidad policial“, agregó el representante.

González comentó que el denunciante “se queja de haber estado al lado de un calabozo como la forma de un apremio quizás, pero la verdad es que los mecanismos tecnológicos para acreditar la identidad, en esa unidad policial, están justamente al lado del calabozo. Esa es la razón y no otra. Nunca estuvo dentro de un calabozo“.

En cuanto a los registros, el abogado afirmó que el ingreso de Valdivia a la comisaría fue anotado “debidamente” en un documento, cuya acta señalaría que el detenido fue sometido a un “control efectivo”.