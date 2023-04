Los argumentos del padre de joven abatido por carabinero en San Antonio para acusar “fuerza desmedida”

10 de Abril de 2023

Francisco Toro, padre del fallecido joven David Toro, anunció que iniciará acciones legales.

Francisco Toro, padre David Toro, joven que fue abatido por Carabineros durante este fin de semana en San Antonio, acusó que los uniformados usaron “fuerza desmedida” en el procedimiento policial.

En conversación con El Líder de San Antonio, el hombre aseguró que su hijo “no andaba cometiendo delitos. Tenía ese autito que era su esfuerzo y no tenía papeles al día, así que a lo mejor eso lo asustó, pero no era para que carabineros usara una UZI contra las personas”.

Junto con eso, quiso aclarar que “había conversado conmigo porque quería reparar el vehículo y aparte de eso tenía problemas en el motor de partida, así que niego todas las acusaciones que se están haciendo porque mi hijo no tenía antecedentes penales“.

“Tenía 19 años, estaba estudiando y trataba de hacer algo de plata manejando como Uber para no molestar en la casa porque no nos pedía nada. No consumía drogas, nada”, agregó Francisco Toro.

El padre del joven fallecido, además, anunció que iniciará acciones legales “porque queremos llegar al final de todo esto, que se aclare todo, porque es a mi hijo al que mataron, es mi hijo, y a los amigos les dieron una golpiza brutal”.

“Son mayores golpeando niños y queremos que Carabineros no tape el sol con un dedo y que digan que el carabinero se pasó en su condición de oficial con lo que hizo”, indicó.

Las primeras informaciones de lo ocurrido en San Antonio

Fue la tarde del sábado cuando en el sector de Llolleo, en San Antonio, se informó que un joven atropelló a un funcionario de Carabineros al querer evadir un procedimiento policial.

Al percatarse de esto, el uniformado que acompañaba al policía herido utilizó su arma de servicio y disparó al conductor, matándolo en el lugar.

El coronel Héctor Sánchez de la prefectura San Antonio, agregó que otras dos personas que acompañaban al fallecido fueron detenidas y contaban con antecedentes penales.

“Tienen antecedentes policiales por robo de accesorio de vehículo, robo en lugar no habitado y robo en lugar habitado“, detalló.