La Polar reconoce venta de ropa falsificada: “Fuimos víctimas de un fraude”

14 de Abril de 2023

La Polar dio a conocer los resultados de su investigación interna, reconociendo la venta de ropa falsificada de marca Under Armour, Adidas y Wrangler, acusando que fue “víctima de un fraude” por parte de dos proveedores.

Frente a esta situación, la empresa de retail anunció que “presentará las querellas y las acciones judiciales indemnizatorias que correspondan en contra de los representantes de los proveedores Global Brands, KIKI Imports y demás personas que resulten responsables, por la falsificación de documentos, estafa y demás delitos que correspondan”.

Junto con ello, La Polar dejó en claro que actuó “con absoluta buena fe en todo el proceso de compra de dichos productos, asistida por la convicción de que los productos rotulados con la marca Under Armour, Adidas y Wrangler eran originales y contaban con todos los respaldos documentales que acreditaban dicha calidad. Asimismo, la Sociedad efectuó las gestiones de control habituales en el mercado para este tipo de negocios”.

“Lamentamos que este hecho haya afectado la confianza y relación con nuestros clientes, debido al actuar fraudulento de ciertos proveedores. Es por esto que estamos tomando todas las acciones judiciales correspondientes para perseguir a los responsables de este fraude”, agregaron desde la compañía.

Acuerdo con marcas

La Polar además informó que llegó a un acuerdo con Under Armour, Forus (distribuidor en Chile de la firma estadounidense) y Adidas para poner fin a las acciones civiles y penales, lo que incluye renuncias de acciones indemnizatorias por vulneración de propiedad industrial e intelectual.

“Sin perjuicio que La Polar compró de buena fe y tenía la convicción que los productos rotulados con las marcas Under Armour y Adidas eran originales y contaban con todos los documentos que supuestamente acreditaban dicha calidad, a la luz de los resultados de su investigación reconoce que cometió un error al cuestionar la integridad corporativa de Under Armour, Inc. y Forus S.A, junto con Adidas. En razón de ello, La Polar se disculpa por el daño injusto que causó a Adidas, Forus S.A. y Under Armour, Inc. y a sus respectivos colaboradores, directores, ejecutivos y asesores legales”, planteó.

Por su parte, respecto a las acusaciones y querellas de Aduanas por los productos Levi´s, Kipling y Kendall + Kylie, La Polar recalcó que durante la correspondiente investigación confirmó de manera fehaciente la originalidad de dichos productos, luego de contactarse directamente con aquellas compañías y sus representantes.