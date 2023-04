“La victoria es de ella”: la reacción de la familia de Fernanda Maciel tras conocer el destino de Felipe Rojas

25 de Abril de 2023

Paola Correa, madre y abuela de las víctimas, envió un mensaje a las personas que buscan justicia por casos similares.

Compartir

Pasadas las 13:00 horas de este martes, el Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago confirmó la sentencia de presidio perpetuo calificado para Felipe Rojas (29) al ser culpable de violación, homicidio y aborto en el caso de Fernanda Maciel y la bebé que estaba en gestación al momento del asesinato.

Este vecino de Conchalí, después de cinco años de un proceso de amplia repercusión mediática tras el hallazgo del cuerpo de la joven en una bodega, fue condenado a pasar en la cárcel por los siguientes 40 años. Recién cumpliendo esta pena podrá postular a algún beneficio carcelario al ser la pena más alta que contempla el sistema judicial chileno.

La conformidad es evidente en el grupo de abogados que demandó a Rojas y en la familia y los cercanos de las víctimas. Si bien en un principio los querellantes tenían un plan preparado para solicitar la anulación del juicio en el caso de que el tribunal no accediera a estos años que pidió la Fiscalía Centro Norte, la confirmación de la sentencia les entrega un descanso a los familiares.

“En un momento tuvimos el temor que pudiera darse la anulación del juicio, pero lo importante es que salimos victoriosos. Espero que esta condena sea un ejemplo de ahora en adelante, para muchos casos que aún están a la espera de ser condenados los responsables”, dijo Valentina Maciel, hermana y tía de las víctimas, respectivamente.

Un mensaje a las familias que pasan por lo mismo

La madre de Fernanda Maciel también estaba conforme después de conocer el destino de Felipe Rojas por asesinar a su hija. “Es difícil, estaba nerviosa, me sentí mal, pero mi hija desde el cielo me da fuerzas. Estoy contenta porque se logró lo que por tanto tiempo luchamos. Le pedía a ella que me ayudara, que me mantuviera tranquila, porque no sabía si iba a lograr lo que tanto habíamos luchado junto a mi familia y Luis Petersen (ex pareja y padre de la bebé en gestación)”, dijo en sus primeras reacciones.

“Conseguimos la pena de 40 años sin beneficio, pero uno no puede cantar victoria antes. Tuve paciencia y esta victoria es de ella y nosotros fuimos una herramienta. A las mamás que están en mi misma posición les digo que sigan luchando. Sé que se sienten cansadas, tienen que sacudirse y seguir. Todo es difícil, pero lo más complicado es poder lograr justicia, pero sin ella”, agregó Paola Correa en CHV.