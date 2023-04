¿Cuánto aumenta el sueldo de los carabineros en zonas de riesgo tras la firma del presidente Boric?

27 de Abril de 2023

La gratificación para los funcionarios policiales será mayor después del acuerdo entre la institución y el Gobierno.

En el marco de las celebraciones del aniversario 96 de Carabineros, este jueves 27 de abril el presidente Gabriel Boric firmó un decreto que incrementa las remuneraciones de los funcionarios de la institución que se desempeñan en las denominadas zonas de riesgo. De visita en Puerto Montt y la Región de Los Lagos, el mandatario dio el visto bueno para el aumento del salario de estos uniformados.

“Nos hacemos cargo de las gratificaciones de riesgo que reciben los y las policías en nuestro país que no están actualizadas con la realidad que actualmente tenemos. Son asignaciones que se crearon para entregarle un refuerzo en su remuneración”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Ellos se desenvuelven en condiciones de mayor riesgo, pero no se actualizaba esta gratificación desde 2011. Los índices más altos de homicidio eran las que tenían las gratificaciones más bajas de todo el país… Lo que queremos dar es una señal, no sólo simbólica, sino también una medida más que va en dirección de la protección de las policías. La sociedad no sólo responde con valoración a su trabajo, sino que también les entrega las condiciones”, agregó la secretaria de Estado.

El aumento de los salarios comenzará en junio según se pudo saber después de la firma del decreto por parte del presidente Boric.

¿Cuánto y dónde aumenta el salario de los carabineros?

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Los Ríos la gratificación mensual de los carabineros por trabajar en zonas de riesgo subirá del 10% al 20%. En Antofagasta y Los Lagos, en tanto, pasará de un 15% a 20% de los salarios base.

El próximo año, en paralelo, ya está establecido que en las regiones de O’Higgins y el Maule habrá un aumento para llegar a 20%. En Aysén y Magallanes el trato con el Gobierno es que los sueldos suban desde 2025.