Viuda de motociclista venezolano arremete contra Carabineros: “Lo mataron porque quisieron”

El protagonista de los hechos fue identificado como Nehomar José Terán Briceño, de 37 años, quien se desempeñaba como delivery y garzón, además de encontrarse de manera irregular en nuestro país.

Este martes se conoció el caso de un motociclista de nacionalidad venezolana, quien fue abatido por Carabineros luego que intentara atropellar a un efectivo en medio de una fiscalización en Coquimbo.

Nehomar Terán era padre de seis hijos, dos de ellos están en Venezuela, mientras los otros cuatros vivían con él en Chile.

Frente a su deceso, la viuda del motociclista recalcó a 24 Horas que “lo mataron porque quisieron. Ese carabinero, que supuestamente iba a atropellar, tuvo que haberle disparado en un brazo o por la espalda, mas no de frente”.

Por su parte, uno de sus compañeros de trabajo agregó que “que uno sea motorizado no quiere decir que uno sea delincuente ni nada por el estilo. No me pareció ese proceder”.

Ante estos hechos, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indicaron a MegaNoticias que “hemos dispuesto oficiar al Ministerio Público para que adopte las medidas necesarias para que esta investigación se realice de conformidad a los estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos”.

Junto con ello, se pedirá que “se realice la autopsia por parte del Servicio Médico Legal conforme al Protocolo de Minnesota. Una vez que tengamos el resultado de esta pericia evaluaremos eventuales acciones judiciales, en el ámbito de nuestras competencias”.