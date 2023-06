Colegio de Profesores no descarta paro nacional tras postura de Boric con la deuda histórica

2 de Junio de 2023

Luego de la Cuenta Pública, el gremio está analizando una movilización nacional al no cumplirse una de las promesas del programa de Gobierno.

Como es habitual, la Cuenta Pública de un Presidente genera reacciones positivas y negativas. En el caso de Gabriel Boric, los profesores están meditando la posibilidad de ir a paro después de que el mandatario condicionara el pago de la deuda histórica a la aprobación en el Congreso de la Reforma Tributaria que será ingresada nuevamente en julio al Senado, tras el rechazo de la Cámara de Diputados en marzo.

“Como Presidente de la República estoy disponible para que, considerando las limitaciones presupuestarias, lleguemos a un acuerdo ya con los representantes de los maestros para abordar las situaciones más urgentes. Lo siento personalmente como un deber moral y aunque se que no basta aún con esta respuesta, creo que es un señal que muestra nuestra voluntad de hacernos cargo de esta herida”, expresó Boric en su histórico discurso.

“Chile tiene una deuda histórica con las y los profesores generada en dictadura. Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la Reforma Tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”, fue otra de sus expresiones sobre este tema.

Frente al escenario que planteó Boric, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, aseguró que próximamente podrían haber noticias respecto a una paralización por no cumplirse una de las promesas del Gobierno.

Profesores analizan paro

En conversación con Radio Biobío, el presidente del gremio indicó que “estuve en el parlamento, estuve muy atento escuchando las palabras del Presidente de la República. Efectivamente de forma muy sincera da a conocer la situación. Nosotros íbamos en la búsqueda de una respuesta concreta, con plazos concretos, sobre la reparación de la deuda histórica, tema comprometido en el programa de Gobierno”.

“Sin embargo nos encontramos con los motivos por los cuales no se puede cumplir esto que está planteado en su programa”.

“Estamos retrocediendo más de 100 años en lo que se refiere a las demandas de los trabajadores. A los profesores no se les está pagando el sueldo y sobre eso esperábamos una respuesta del Presidente. Creemos que hemos agotado todas las posibilidades de diálogo con el Gobierno. Llevamos más de un año dialogando. Hemos manifestado en diversas reuniones, mesas de trabajo, pero la verdad que no vemos respuesta y no vemos que se le dé carácter de urgente a temas tan sentidos”, agregó.

“Nos parece que aquí lo que corresponde es tomar la movilización, desde la paralización, como una cuestión concreta. Por eso, el llamado a la asamblea nacional extraordinaria la vamos a adelantar para dos semanas más en función, precisamente, de tomar una decisión con toda la dirigencia del país y, por supuesto, que avanzar en la idea de esta paralización que creemos que es el camino que nos queda. Si fuera por mí hay que convocar a paro nacional, ya no hay otra alternativa”, sentenció el dirigente.