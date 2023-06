¿Cómo afecta a los cotizantes? los 3 puntos relevantes de la postura de la Suprema por fallo contra las Isapres

11 de Junio de 2023

Se estima en la Superintendencia de Salud que el promedio de la devolución será de $1.545.185 para cada cotizante.

La Corte Suprema resolvió rechazar todos los recursos de aclaración presentados por diversos organismos respecto al fallo que obliga a las Isapres a devolver a los usuarios cerca de USD 1.400 millones en cobros excesivos.

La polémica se instaló luego de las palabras de la vocera Angela Vivanco, quien planteó que “los excedentes que las Isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron (…). El resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante”.

Ante esto, el máximo tribunal informó que “se mantienen los fallos en los términos en que fueron pronunciados para los casos en que se dictaron”.

¿Quiénes serán beneficiados por lo resuelto por la Corte Suprema?

Todos los usuarios que se vieron afectados por cobros excesivos por parte de sus Isapres serán los beneficiarios de esta devolución.

Ante esto, Luis Cordero, ministro de Justicia explicó que “en términos sencillos: (la resolución) es general para los afiliados de cada isapre, no es universal para el sistema. Por lo tanto, el proyecto de ley se hace indispensable porque (la devolución) tiene un efecto que no es menor respecto del funcionamiento del sistema en general. Sobre este punto no hay ningún cambio en lo que hubiese resuelto la Corte”.

“Cuando la Corte recibió amparo de derechos en estos casos, amparó a la persona recurrida y a los afiliados a la isapre donde se aplica esa tabla de factores. Por eso hemos hablado de que el alcance es general respecto de la isapre respectiva (…) las isapres recurridas son aquellas respecto de las cuales la Corte decidió los recursos en noviembre, que son las que solicitaron aclaración en este caso”, detalló Cordero.

¿Cuánto dinero devolverán las Isapres a cada afiliado?

Cada suscrito a alguna de las isapres podrá revisar ACÁ si está sujeta a algún reintegro de dinero. De igual modo, se estima en la Superintendencia de Salud que el promedio de la devolución será de $1.545.185 para cada cotizante.

Los montos a devolver por isapre:

Cruz Blanca: $278.265.111.165

Colmena: $242.498.785.099

Banmédica: $222.464.640.229

Consalud: $199.465.435

Nueva Masvida: $89.088.164.612

Vida Tres: $74.939.074.210

Esencial: $174.209.476

Fundación: $10.505.782.202

Isalud: $4.214.518.731

¿Cómo devolverán las Isapres los cobros excesivos?

La Corte Suprema extendió en seis meses más el plazo para que el Gobierno implemente la devolución de cobros excesivos de las Isapres a los usuarios.

Es por ello que presentó su propuesta de Ley Corta donde las Isapres tendrán un periodo de seis meses para informar el número de contratos afectados y el monto total a devolver, además de proponer un plan de pagos.

Junto con ello, las Isapres deberán aplicar la tabla de factores 2019 que entró en vigencia en 2020.

La norma también establece que no podrán hacer retiro de dividendos o distribución de utilidades si no han desembolsado los montos percibidos en exceso que se generaron tras la adecuación del precio final de sus contratos de salud y previa autorización de la Superintendencia.