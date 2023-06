Boric hace promesas en salud mental, rechaza el “perdonazo” a las isapres e insiste con la ley corta

1 de Junio de 2023

El presidente realizó algunos anuncios en esta materia sanitaria y, de paso, cuestionó a las aseguradoras privadas frente al fallo de la Corte Suprema.

El presidente Gabriel Boric dedicó varios minutos de la cuenta pública para detallar algunos anuncios en materias de salud y, de paso, insistir en que la ley corta que presentó el Gobierno en el Congreso Nacional para que las isapres cumplan con el fallo de la Corte Suprema y devuelvan los montos cobrados en exceso desde 2020 a la fecha.

“Como he señalado antes, mi Gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto. Pero reitero: Chile no podría entender un nuevo perdonazo”, expresó el mandatario.

Listas de espera

“Cumpliendo con lo prometido en la Cuenta Pública pasada, inyectamos 140 mil millones de pesos para extender los horarios de trabajo en los centros de salud, realizando intervenciones durante los fines de semana, reduciendo los pabellones en desuso y costeando operaciones en centros privados de salud. Además, instalamos siete Centros de Resolución de Cirugía Mayor Ambulatoria en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía”, dijo.

“Esto es un gran avance, pero no es suficiente: la mitad de las personas aún debe esperar más de 330 días para realizarse una cirugía y más de 261 días para atenderse con un especialista. Esto es inaceptable”, enfatizó antes de prometer lo siguiente:

“Será nuestra prioridad reducir en un 40% los tiempos de espera al finalizar mi mandato. Esto significa bajar de los actuales 330 días para una cirugía, a 200 días, llegando a la menor cifra en los tiempos de listas de espera desde que se registran centralizadamente. Esta meta es tremendamente ambiciosa pero se que lo lograremos fortaleciendo nuestra red pública y su productividad, y también mediante nuevas e innovadoras formas de colaboración con el sector privado”, expresó.

“Fortalecer la atención primaria y avanzar hacia su universalización es una prioridad. Esta se enfoca en generar salud y bienestar en lugar de solo tratar enfermedades. Hoy contamos con siete comunas pioneras: Canela, La Cruz, Renca, Alhué, Coltauco, Linares y Perquenco. Tenemos el compromiso de expandir gradualmente el número de comunas que cuenten con este sistema y brindar atención gratuita y cercana que pueda prevenir y resolver la mayoría de los problemas de salud de quienes viven en esos territorios”, aseguró.

Salud mental

“En Chile somos cada vez más conscientes de que la salud mental importa, y también de las barreras que existen para acceder a ella. Una de cada cuatro personas tiene algún padecimiento vinculado a la salud mental y, de ellas, sólo el 20% recibe algún tipo de tratamiento. No es aceptable. Ante el país, reafirmo mi compromiso para materializar la mayor inversión en salud mental de los últimos 30 años. Habilitaremos al menos 15 centros y dejaremos en desarrollo otros 23. A la fecha, y tal como prometimos, ya se encuentra en funcionamiento el nuevo Centro en San Antonio, y este 2023 inauguraremos los Centros de Villarrica y Quellón”, prometió.

“Permítanme en este punto hacer una breve reflexión. En el último tiempo hemos conocido lamentables casos de jóvenes que se han quitado la vida.. Nadie sabe el dolor que una persona puede cargar por dentro. Enjuiciémonos menos y escuchémonos más. Mirémonos a los ojos con empatía y cariño”, cerró.