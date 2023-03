Estallido social: fiscal Chong avanza en causa por lesa humanidad y cita a declarar a Piñera

31 de Marzo de 2023

La persecutora interrogó al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, en una diligencia que repetirá con Gonzalo Blumel, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.

La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, citó a declarar al ex presidente Sebastián Piñera; a los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; y a los ex subsecretarios del Interior, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, para que declaren en la investigación por los presuntos delitos de lesa humanidad registrados durante el estallido social.

La investigación surgió a partir de una querella interpuesta por el ex senador Alejandro Navarro en noviembre de 2019, la que llevó a que el Ministerio Público pusiera en marcha las diligencias.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, Chong interrogó durante este viernes al ex ministro Chadwick. Blumel, en tanto, está citado para el 5 de abril, y Galli, para el 6 de ese mismo mes. En el caso de Piñera, se espera que el trámite se concrete “en los próximos días”.

Samuel Donoso, abogado del ex mandatario, señaló al mismo medio que “los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país”.

General Yáñez mantuvo el silencio

Además de Piñera, la fiscal Chong intentó interrogar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien debía declarar por la presunta omisión ante casos de apremios ilegítimos durante su paso como director de Orden y Seguridad.

La persecutora llegó durante el lunes hasta la oficina del jefe policial, quien prefirió acogerse a su derecho de guardar silencio.

“Suscribió el acta fijando aquello (…) es un derecho y no acarrea ninguna consecuencia legal adversa“, explicó Chong a la salida de la diligencia.