Nueva estafa: mujer denuncia robo de $2 millones desde cuenta bancaria al vender sofá por redes sociales

7 de Julio de 2023

"Al final cambié la clave, pude ver mi cuenta vista y caché que me habían quitado la plata. La cuenta vista había sido saqueada", indicó Carla González.

Compartir

Carla González denunció que fue víctima de una estafa que la hizo perder más de $2 millones desde su cuenta bancaria, cuando intentaba vender un sofá a través de Marketplace.

La mujer relató a EL DINAMO que, tras realizar la publicación de venta, “una mujer me mandó un mensaje al chat y me preguntó si le podía dar mi teléfono para más información, se lo di – mi primer error- y unos minutos después me contacta un hombre diciendo que fue su esposa la que se comunicó por Marketplace”.

González indicó que este individuo le pidió descargar la aplicación Santander Pass para poder concretar la transferencia del dinero, ya que dado que aseguró que se desempeñaba en Chuquicamata, tenía mala conexión de internet para enviar el pago del sofá.

“Me hizo bajarla, conocía la aplicación pero nunca la había usado, y cómo me explicó después la ejecutiva del banco, ellos te mantienen el mayor tiempo posible en la aplicación, mientras este tipo se mete por su computador a la página web del banco, pone el RUT del usuario y como no se sabe la contraseña, pone restablecer y esa información me llega a la aplicación, pero no como un mensaje de cambio de clave, por lo que uno va aceptando”, explicó.

Carla apuntó que el autor de esta estafa le decía “‘te voy a mandar ahora la plata, no te salgas de la aplicación’, me llegaba un mensaje y ponía aceptar, pero me respondió ‘ se cayó el internet, lo voy a volver a intentar’ y así sucesivamente. Yo ponía aceptar y no me llegaba la plata porque se supone que la transferencia no había sido exitosa, pero finalmente lo que hacía era pasar plata de mi cuenta vista a la cuenta corriente”.

“Cuando vi que me llegó cierta cantidad, le dijo que se habían vinculado las cuentas, entonces voy a meterme a mi computador, entrar a Santander.cl, y cuando me metí, se cayó porque me cambió la clave, pero en la página no decía clave incorrecta, solo error“, agregó.

La víctima sostuvo que al ver que tenía un millón de pesos de más en su cuenta corriente, el estafador le señaló que era su dinero, por lo que debía devolvérselo. Carla aceptó, pero como no podía depositar más de $250 mil en una primera transferencia, por lo que realizó siete transferencias a cuentas distintas para “devolvérselo”.

“Al final cambié la clave, pude ver mi cuenta vista y caché que me habían quitado la plata. La cuenta vista había sido saqueada”, indicó.

Ante esta situación, Carla realizó las denuncias correspondientes al banco y a la PDI “con cero fe, pero cuando estaba hablando con el detective, este tipo (el estafador) de nuevo se contacta, y ahí el detective se da cuenta que es real mi denuncia”.

Ahora la investigación está en marcha, donde Carla González ya presentó como evidencia el número telefónico desde el cual la contactaron, las capturas de pantalla de las conversaciones y las distintas cuentas a las que realizó depósitos ese día.