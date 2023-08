Atentado en Traiguén: oposición pide Estado de Sitio en La Araucanía y La Moneda asegura que “hay herramientas más eficaces”

2 de Agosto de 2023

Ante estas peticiones, Manuel Monsalve recalcó que "no hay ningún antecedente que hoy pueda decir que el Gobierno está hablando de un Estado de Sitio".

El ataque incendiario contra una escuela, una posta y vehículos en la comuna de Traiguén, atribuido a la denominada Resistencia Mapuche Malleco, hizo que la oposición instara al Gobierno a decretar Estado de Sitio en La Araucanía.

El diputado RN Miguel Mellado expresó que se requiere “un toque de queda en ciertos lugares, que resultó cuando estaban las quemas intencionales. Están las leyes, están las tomas de funciones que tienen que tomar el delegado presidencial, pero también el delegado de las FFAA. Es importante darle el respaldo a los militares para que actúen”.

Mientras que el diputado Jorge Rathgeb, añadió que “el Estado de Emergencia le permite al Gobierno y al presidente de la República ciertas facultades que no está ejerciendo”, como es “restringir las libertades de movilización y desplazamiento, cosa que no está realizando. Porque se pueden hacer toques de queda o restricciones en ciertos lugares y eso no se está haciendo”.

Ante estas peticiones, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró a 24 Horas que “el Gobierno nunca ha descartado ninguna herramienta que está en el marco del Estado de Derecho”, pero dejó en claro que “no hay ningún antecedente que hoy pueda decir que el Gobierno está hablando de un Estado de Sitio”.

Si bien Monsalve reconoció que lo visto en Traiguén tiene “características terroristas”, decretar Estado de Sitio “no es una herramienta que hemos considerado necesario usar, no tenemos elementos para decir que es la respuesta a la situación grave que vive la Macrozona Sur, creemos que hay otras herramientas que son más eficaces”.