Todo lo que se sabe sobre el delicado estado de salud de Alberto Espina

13 de Agosto de 2023

Pese a lo que vivió el ex senador, actualmente se encuentra fuera de riesgo vital y en observación en la Clínica Alemana.

Compartir

El ex senador Alberto Espina se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Alemana, en la comuna de Vitacura.

El también ex ministro de Estado se encontraba almorzando en su domicilio de la comuna de Zapallar, en la Región Metropolitana, cuando comenzó a sentirse mal de salud.

En primera instancia fue llevado hasta el Servicio de Urgencia Rural (SUR), para luego ser derivado al derivado hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca. Es ahí donde se decide trasladarlo a la capital en helicóptero.

Si bien en un principio se habló de que Alberto Espina había sufrido un paro cardiaco, lo que no ha sido confirmado o desmentido, posteriormente, en conversación con 24 Horas, el mismo ex parlamentario aseguró que lo ocurrido fue una “breve pérdida de conocimiento por deshidratación“.

Actualmente, el ex ministro de Defensa se encuentra fuera de riesgo vital, pero se mantiene en observación con diagnóstico reservado.

Alberto Espina y su ACV

Esta no es primera vez que la salud del ex senador Alberto Espina atraviesa una compleja situación. En marzo de 2022 sufrió un ataque cerebrovascular, por lo que también estuvo internado en la Clínica Alemana, desde donde aseguraron que esto no le dejó secuelas.