Vitacura: Contraloría levantará cargos contra Raúl Torrealba por faltas a la probidad

19 de Agosto de 2023

En esta línea, el organismo contralor además estableció que deben ser sancionados otros 13 funcionarios y ex trabajadores de la municipalidad que desempeñaron labores en su gestión.

La Contraloría General de la República determinó levantar cargos en contra de Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura que en la actualidad se encuentra en prisión preventiva por fraude al Fisco y otros delitos tributarios.

Según El Mercurio, Raúl Torrealba incumplió diversas normativas para el control interno de uso de recursos públicos, por lo que aprobó el sumario en su contra y “establecer la responsabilidad administrativa de Raúl Torrealba, por hechos que contravienen gravemente el principio de probidad administrativa”.

Esto, por “recibir mensualmente, durante entre el mes de agosto de 2018 y diciembre de 2020, a través de la señora Antonia Larraín Prieto, directora de Desarrollo Comunitario de la referida entidad edilicia, sobres con diversas sumas de dinero en efectivo, sin constatar el ingreso de dichos fondos en arcas municipales”.

Respecto a Antonia Larraín, Contraloría pidió su destitución, a pesar de que ya no tiene este cargo en Vitacura, junto con incluir a José Bucarey, jefe de la Dirección de Administración y Finanzas durante el periodo de Torrealba, proponiendo también su destitución, al igual que para el ex director de la Secretaría Comunal de Planificación Gustavo Bravo y la ex subdirectora de Finanzas Nancy Ortiz.

Para Luis Jara, ex chofer de Raúl Torrealba, se pide una suspensión por tres meses, con un goce de 50% de sus remuneraciones.