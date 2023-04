“Tienen que leer los hue…”: la insólita molestia de Claudio Borghi con los jugadores de Colo-Colo

14 de Abril de 2023

Claudio Borghi se valió de su pantalla en Todos Somos Técnicos de TNT Sports para cuestionar la actitud que tuvo el plantel de Colo-Colo con él durante un vuelo.

Y es que el ex DT y jugador albo aseguró que salvo Leonardo Gil, el gerente técnico Daniel Morón y el entrenador Gustavo Qunteros, nadie de los jugadores del Cacique se acercó a saludarlo.

“Yo viajé con Colo-Colo el otro día, y si bien no dirigí a nadie de estos chicos, no conozco a nadie, me saludó Quinteros, Gil y Morón”, se quejó.

Borghi acusó que “ellos no saben, no jugaron conmigo, no fueron compañeros del fútbol, pero tienen que leer los huevones”.

En esta línea, sacó a relucir sus títulos en Colo-Colo , agregando “este guatón ganó algo en el club, este gordo jugaba”.

“Tampoco uno pide que te hagan reverencia, solo un: ‘hola huevón, ¿como estás?’, ‘yo bien, ¿vos cómo estás’, ‘bárbaro’”, puntualizó Claudio Borghi, indicando que “si pasa con Colo Colo, imagínate con otro equipo… me agarran a combos”.

Sin embargo, los hinchas albos se cuadraron con el plantel y apuntaron a la labor de comentarista de Borghi para justificar este rechazo a saludarlo.

Por algo los jugadores no saludaron al Bichi, si ves que puede le pega a CC y la mayoría de las veces sin razón. April 14, 2023

En mi corazón, Claudio Borghi no es nada muy distinto a Lucero o Pablo Contreras. — Alvaro (@alvaro_1925) April 14, 2023