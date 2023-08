Comedores de terraza: ¿cómo elegir uno para balcones pequeños?

31 de Agosto de 2023

¡Que la falta de espacio no te impida tener muebles de terraza! Aquí te damos nueve consejos para que elijas un comedor y disfrutes tu balcón.

¡Tener un ambiente lindo y acogedor es posible incluso en los espacios más pequeños! Eso sí, cuando se trata de los muebles de terraza, es importante elegir con cuidado para no saturar el espacio y poder disfrutar del aire libre cómodamente. Para que no falles en el intento, hemos elaborado esta guía que te ayudará a elegir el comedor para tu terraza pequeña y te enamores de ella. Solo sigue leyendo.

Cómo elegir un comedor para terraza pequeña

Aplica los siguientes consejos:

Elige un estilo que te encante. Busca inspiración en plataformas como Pinterest y descubre un estilo que te atraiga para tus muebles de terraza. Desde el boho chic hasta el encanto rústico o la relajante estética mediterránea, las opciones son ilimitadas y te ayudarán a definir la atmósfera que deseas crear.

Mide el espacio de tu terraza de manera precisa. Las dimensiones exactas te guiarán en la elección de un comedor que se ajuste de manera óptima al espacio con el que cuentas. Asegúrate de dejar suficiente espacio para que puedas moverte con comodidad y para que los invitados puedan sentarse sin sentirse aglomerados.

Prioriza la funcionalidad para una terraza optimizada. Cuando no se tiene mucho espacio, lo mejor es elegir muebles prácticos y versátiles. Por ejemplo, si crees que no usarás el comedor con mucha frecuencia, podrías elegir un juego de terraza plegable que puedes guardar cuando no lo necesites, liberando espacio para otras actividades.

Selecciona muebles compactos y diseñados para espacios reducidos. El mobiliario específicamente diseñado para terrazas pequeñas garantiza que cada pieza encaje de manera eficiente. Esta elección te permitirá dejar espacio para otros elementos, como plantas, una acogedora hamaca o incluso un elegante minibar.

Opta por muebles de doble uso para maximizar el espacio. Elige piezas que ofrezcan más de una función. Por ejemplo, una banca con almacenamiento incorporado puede servir como asiento adicional y como espacio de guardado para cojines o accesorios cuando no se use.

Considera la versatilidad del mobiliario apilable. Sillas y pisos que se pueden apilar son ideales para optimizar el espacio en tu terraza. Cuando no estén en uso, podrás apilarlos de manera ordenada, dejando espacio para otros elementos y brindándote opciones flexibles para acomodar a tus invitados cómodamente.

Fíjate que sean muebles livianos. Opta por muebles visualmente ligeros y con estructuras abiertas. Las patas delgadas y diseños simples contribuyen a crear la ilusión de un espacio más amplio. Además de su apariencia, estos muebles son fáciles de mover, lo que es ideal para reconfigurar tu terraza según tus necesidades.

Elige materiales adecuados. Aunque el estilo es importante, la calidad del material es clave. Dado que los muebles estarán expuestos al clima exterior, opta por materiales resistentes a las condiciones climáticas. Asegúrate de que puedan soportar el sol, la lluvia y otros elementos sin perder su encanto.

Aprovecha los colores claros y neutros a tu favor. El blanco, beige y colores pasteles hacen maravillas en espacios pequeños. Estos tonos amplían visualmente el área y aportan una sensación de frescura y luminosidad. Para dar vida y personalidad a tu terraza, agrega colores vibrantes a través de cojines y accesorios.

Como ves, aunque tengas un balcón pequeño, siguiendo estos consejos es posible crear una terraza funcional y encantadora donde tus muebles de terraza se convierten en protagonistas cuando decidas relajarte y disfrutar del aire libre. ¡Buena suerte en la elección de tu comedor!