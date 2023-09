Fiscal explica por qué ex carabineros detenidos con RML no quedaron en prisión preventiva

23 de Septiembre de 2023

El persecutor salió al paso de los cuestionamientos surgidos por la medida cautelar que solicitaron a los ex uniformados.

El fiscal de la Región del Biobío, Juan Yáñez, salió al paso de los cuestionamientos que surgieron en los últimos días, luego de que no se solicitara la prisión preventiva para los dos ex carabineros detenidos en la Provincia de Arauco como parte de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Uno de ellos vino de la mano del propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien sostuvo que “nuestra opinión, de que debería mantenerse la prisión preventiva para los 11, la gravedad de los delitos, estamos hablando del delito de asociación ilícita”.

Al respecto, Yáñez explicó que solicitó el arresto domiciliario para los ex uniformados luego de que entregaran su declaración y por no contar con antecedentes penales. A eso se suma que, en caso de ser condenados, no arriesgan penas de cárcel efectiva.

“La decisión de solicitar o no una cautelar para los fines del procedimiento respecto de los dos funcionarios, radica principalmente en relación a la entrega de información. Ambos cooperan con este fiscal el día de ayer, renunciando a su derecho a guardar silencio (…) y eso configura colaboración sustancial”, indicó el persecutor.

Este sábado, la Corte de Apelaciones de Concepción revisará la medida cautelar de los dos ex carabineros detenidos junto con el grupo de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), luego de que la Delegación Presidencial y la Forestal Arauco, querellantes en la causa, presentaran los respectivos recursos.