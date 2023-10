Cuadernos LGBTIQ+ de Junaeb: Contraloría descarta que atenten contra libertad de conciencia

17 de Octubre de 2023

La determinación surgió luego de que parlamentarios opositores acusaran la vulneración al derecho preferente de los padres a educar, tras la entrega de una serie de cuadernos con glosario de identidad de género.

La Contraloría General de la República tomó una determinación sobre el requerimiento de parlamentarios de RN, quienes criticaron el contenido de los cuadernos que fueron entregados por la Junaeb por medio de su Programa de Útiles Escolares.

El texto no fue bien recibido por algunos apoderados y por la oposición, quienes acusaron que atentaba contra el derecho preferente de los padres a educar, haciendo referencia específicamente al cuaderno titulado Cómo avanzar hacia comunidades No Sexistas, que aborda la educación no sexista y las diversas identidades de género.

La entidad fiscalizadora aseguró: “Lo pretendido a través de la inclusión de tales conceptos es evitar que al interior de las comunidades escolares los niños y las niñas ‘lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y asexuales’ puedan ser discriminados por aquella identidad u orientación“.

Por otro lado, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de protección contra Junaeb por la entrega de estos materiales. El tribunal sostiene que los temas que presentan los textos escolares son de “carácter informativo y para entregar elementos para conocer las diversidades sexuales”.

A lo que agregó: “En el contexto de medidas para evitar conductas de discriminación en los establecimientos educacionales y así, como refiere el título de la página, avanzar en comunidades no sexistas, canalizando acciones para contar con comunidades educativas con conocimiento de sus realidades”.

Luego de que la Junaeb tomara conocimiento de ambas resoluciones, expresaron a través de un comunicado: “Tenemos el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de niñas, niños y jóvenes. Entregando herramientas que permitan acompañar su proceso educativo, promoviendo el respeto y la igualdad de derechos”.