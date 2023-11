Aguinaldo de Navidad: encuesta revela en qué gastarán el dinero los trabajadores

24 de Noviembre de 2023

Según el estudio, dos de cada 10 trabadores cree que recibirá aguinaldo para Navidad este año, un 10% más que durante 2022.

La Navidad es una de las festividades en la que los bolsillos de los chilenos suelen experimentar mayores gastos, por lo que son muchos los trabajadores que esperan recibir un aguinaldo para ayudar a cubrir estos costos extras.

Según el Estudio Anual de Aguinaldo de Navidad, elaborado por Edenred, este año un 23% de los encuestados cree que recibirá aguinaldo para las fiestas de fin de año, 10% más que en 2022. Por el contrario, un 38% de los trabajadores no es tan optimista y aseguran que no recibirán bonificación, mientras que el 39% dice no saber.

Desde Edenred, el director de Marketing y Experiencia, Cristián Briceño, aseguró que la expectativa de los chilenos por recibir un aguinaldo ha aumentado debido a “el hecho de que la economía chilena dejó atrás tres trimestres consecutivos de caídas anuales y se expandió 0,6% entre julio y septiembre de 2023”.

En cuanto a los montos, la mayoría de los encuestados esperan recibir entre $50.000 hasta $100.000 (27%), seguido por el porcentaje (18%) de trabajadores que se inclinan a las sumas entre $100.000 y $300.000.

¿En qué se gastarán los chilenos el aguinaldo de Navidad?

El estudio también arrojó que la mayoría de los trabajadores encuestados, en caso de recibir un aguinaldo de Navidad, planean gastarlos para comprar comida, bebestibles y los gastos vinculados con las celebraciones. +

En concreto, un 67% de la muestra se inclinó por esta opción, seguida por un 39% que indicó que la usaría para pagar cuentas o ahorrarlo, un 37% que lo destinaría con fines personales, un 19% que financiaría regalos para terceros, un 13% que compraría accesorios para el hogar y un 6% que lo destinaría a actividades de entretenimiento.

Según Briceño Ribot, estas preferencias son esperables.

“Es esperable que la mayoría señale que gastará el aguinaldo para comprar comida y bebestibles, debido a las características de las fechas, que invitan a celebrar, y, especialmente, por el aumento en los precios de los alimentos”, comentó.

En la misma línea, el estudio indagó en el formato preferido por los trabajadores para recibir el beneficio de sus empresas, detallando que un 84% preferiría obtener el bono a través de dinero en efectivo o con transferencia bancaria directa. En segundo lugar, un 43% de la muestra se inclinó por la opción de obtener el aguinaldo navideño en tarjetas de alimentación, lo que implicó un alza del 5% con respecto al año pasado.

En el caso de las gift cards, el estudio mostró que los trabadores han perdido preferencia en este formato, teniendo una caída de diez puntos porcentuales con respecto a 2022, llegando a un 34%. La opción de recibir cajas de mercadería se mantuvo en torno al 20%, mientras que la alternativa de los regalos se mantuvo en un 9%, muy similar a la medición del año pasado (8%).