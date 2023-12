Carabinero (r) mató a delincuente tras frustrar encerrona en Maipú

16 de Diciembre de 2023

El ex funcionario policial utilizó su arma debidamente inscrita para defenderse de cuatro antisociales.

Un carabinero en retiró mató a un delincuente en medio de un intento de encerrona en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante la noche de este viernes 15 de diciembre, cuando un ex oficial de Carabineros y su esposa se trasladaban con su auto particular por Camino Lonquén. En ese momento, fueron interceptados por cuatro sujetos que intimidaron a la pareja con armas de fuego.

Es por ello que el ex funcionario policial, extrajo su arma, debidamente inscrita, para defenderse y realizó una cantidad indeterminada de disparos hacia los delincuentes.

“Cuatro sujetos lo intimidan con un arma de fuego, con esto, la víctima extrae su armamento debidamente inscrito y efectúa una cantidad indeterminada de disparos, lesionando a uno, el cual fallece en el lugar”, indicó el teniente Francisco Burgos Cisternas, oficial de ronda de la prefectura de Maipú, sin entregar la identidad del delincuente muerto.

En tanto y según indicó el teniente Burgos, los delincuentes huyeron en un vehículo no identificado y no lograron robar el auto particular del Carabinero en retiro.

A su vez, el Ministerio Público determinó que fuese personal de la PDI quien concrete las diligencias respectivas.